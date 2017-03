Habrá una vigilia cultural para esperar el 24 de marzo

Foto: La plaza Alvear será escenario de alguna de las actividades

La Vigilia Cultural por la Memoria se realizará el día 23 de marzo en la plaza Alvear de Paraná, donde a través de un programa de radio, charlas, canciones, música, danza, stencil y otras intervenciones artísticas se desarrollará un día que invitará a la reflexión. Además, ya se encuentran vigentes distintas muestras en espacios de organismos provinciales y desde esta semana comenzarán un extenso programa de actividades relacionadas al Mes de la Memoria.



Cronograma de actividades

Fecha: 23 de marzo de 2017

Horario: de 10 a 24.



Lugar: Plaza Alvear y aledaños. Usando la fachada del Museo de Bellas Artes como Ex Centro Clandestino de Detención.

Organiza: Secretaría de Cultura ? Gobierno de Entre Ríos



Organismos que participan:

Subsecretaría de DDHH ER

Registro Único de la Verdad (RUV)

Área Educación y Memoria (CGE)

Facultad de Ciencias de la Educación (UNER)

Centro de Estudiantes FCEdu ? UNER

Radio UNER

Area DDHH UADER





Actividades en la plaza y en la calle



Escenario: frente al Museo de Bellas Artes

Pantalla del Instituto Audiovisual de Entre Ríos: Videos y trabajos sobre la temática (cortos de UNER y el RUV sobre la búsqueda de nietos, Trabajo del Área Patrimonio, video de Hijos #YoMarchoEl24, entre otros)



De 10 a 12: Programa especial en vivo por la Radio de la UNER.



En la puerta de la Facultad de Ciencias de la Educación (Buenos Aires 389).







De 10 a 17: En simultáneo Estudiantes de la Facultad estarán realizando stencils en remeras que traigan los y las interesadas que serán pintadas con consignas para la marcha del 24 de marzo.



Facultad de Ciencias de la Educación (Buenos Aires 389)





16:00: Muestra de producciones sobre Memoria de la Facultad de Ciencias de la Educación. Presentación del último número de la Revista Mal de Ojos, por el equipo de alumnos y docentes del Taller de Producción Periodística de la Licenciatura en Comunicación Social - Tesis "Memoria y ciudad. Huellas de la post dictadura en Paraná", por su autora: Lic. María Soledad González - Muestra "Siete años, ocho meses y dieciséis días de oscuridad" y Campaña multimedial por la recuperación de la identidad de nietos apropiados, a cargo del equipo del Área de Producción Audiovisual, del Centro de Producción en Comunicación y Educación.



Auditorio Rodolfo Walsh (Buenos Aires 389).







17.30: Apertura de la intervención "Comunicándonos con las Madres". Intervención de teléfonos, con videos de las Madres de Plaza de Mayo.



Museo Histórico de Entre Ríos







18.30: Tambores



Peatonal







19.00: Orquesta Mitai Koi



En la calle / Frente al escenario







19.30: Banda Liga de los Pueblos Libre



En la calle / Frente al escenario







20.00: Audiovisuales y lectura de textos de Tendedero Literario



Pantalla IAER







21.00: Ensamble de artistas entrerrianos x la Memoria



Escenario







22.00: Elenco Joven de Danzas Litoraleñas



En la calle / Frente al escenario







22.30: Tambores



En la calle / Frente al escenario







23.00: Arbolito



Escenario







En simultáneo



Intervenciones artísticas





- "Inamovible Resistencia". Se trabajará con objetos tridimensionales de yeso "pies" los cuales serán realizados tomando el molde de diferentes ex presos políticos y de los integrantes de Grupo Humano Paraná. Estos objetos "pies" serán intervenidos por diferentes participantes de la vigilia. Luego realizarán un pequeño escrito realizado en un de las tres máquinas de escribir que se dispondrán cerca de la acción ? intervención. Las máquinas de escribir tendrán asignadas las palabras MEMORIA ? VERDAD ? JUSTICIA, para que cada participante escriba en la que acuerde con lo intervenido en su objeto "pie". Estos objetos de memoria quedarán expuestos el día 24 de Marzo para que los participantes de la marcha puedan, mediante su mirada, completar la obra.



Plaza Alvear







- Transparenta. La propuesta consiste en armar de manera colectiva una instalación luminosa compuesta por múltiples sobres translúcidos. Los sobres de papel vegetal, dispuestos en una estructura en forma de paño, contendrán una pequeña luz (mediante un dispositivo sencillo de led y pila individual) que se introducirá junto a una tarjeta traslúcida. Se pedirá a los /las participantes que escriban en la tarjeta -con tinta negra- el nombre de un familiar o persona allegada ausente en su historia personal. Cada participante colocará la tarjeta en el sobre junto con la luz y lo ubicará en algún espacio de la estructura soporte. Además se invitará a familiares y/o amigxs de desaparecidos durante la ultima dictadura cívico militar a que hagan lo propio para en ellos simbolizar los 30000. La acción busca evocar la memoria de personas ausentes, haciendo de la multiplicidad de representaciones un acto de comunión entre las historias personales y los hechos colectivos. Se recupera la metáfora de "encender una luz" asociada a la esperanza, vigilia y alivio ante el trauma.



Plaza Alvear









- Exposición de fotografías de Ex Centros Clandestinos de Detención en Paraná a cargo del Área Patrimonio de la Secretaría de Cultura.



Secretaría de Cultura / fachada







- Tendedero Literario con Memoria. Poemas y fragmentos literarios sobre Identidad y Memoria de autores entrerrianos o nacionales.



Plaza Alvear







- Intervención en el pasillo del Museo de Bellas Artes a cargo del Registro Único de la Verdad.



Museo Provincial de Bellas Artes







Muestras



Museo Provincial de Bellas Artes:

- Muestra de dibujos de Rubén Sosa (dibujante historietista exiliado colaborador de Oesterheld) en conjunto con DDHH de UADER y la Biblioteca Nacional es una muestra que pertenece a la BN.



Museo de Casa de Gobierno:

- Memoria y Resistencia durante la dictadura. 1976 ? 1983. Siete años, ocho meses y dieciséis días de oscuridad.



Plaza Alvear:

- Muestra de tapas de diarios entrerrianos. A cargo del Archivo General de la provincia. Se trata de las tapas del 24 de marzo y otras fechas relacionadas con detenidos y desaparecidos entrerrianos durante la última dictadura cívico-militar. Se expondrán en material trasladable en caballetes.



Museo Histórico de Entre Ríos:

- Muestra ¿Qué perdimos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983?