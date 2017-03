Confirman que 57 nadadores correrán la tradicional maratón Villa Urquiza-Paraná

"57 nadadores correrán la tradicional maratón Villa Urquiza-Paraná", confirmó ael programa que se emite por, Andrés Solioz, uno de los organizadores de la competencia que se correrá este domingo por la tarde.La prueba partirá a las 14.30 desde la altura del Anfiteatro de Villa Urquiza y está prevista la llegada de los punteros a la playa del Club Estudiante de Paraná para las 16.45hs."De Paraná son ocho o diez los nadadores, entre amateur, recién iniciados y los federados como Fausto Brondo y Yamila Alarcón", comentó, al tiempo que reveló que Damián Blaum, ganador de la Santa Fe-Coronda, "es uno de los favoritos".Los competidores también provienen de Rosario, Santa Fe, Tucumán, Viedma y Junín.Cada nadador va acompañado por una embarcación en la que su entrenador lo va guiando e hidratando. Y se invitó además, a sumarse con las embarcaciones para acompañar y alentar a los competidores.La de este fin de semana, es la octava edición de la maratón Villa Urquiza-Paraná. Se recordará que la misma había sido suspendida el año pasado a causa de la creciente del río."La Hernandarias-Paraná, desde 2015 que ya no la llevamos adelante a nivel circuito mundial; en aquel año se hizo por primera vez la Villa Urquiza-Paraná a nivel internacional y en 2016 fueron las inundaciones, por lo que desde septiembre estuvimos trabajando para concretar la II edición pero lamentablemente no se pudieron conseguir los recursos económicos para afrontar todos los gastos que demanda ese tipo de organización", rememoró Solioz."Año a año seguimos trabajando para siga desarrollándose esta carrera y que Paraná continúe teniendo un evento con nadadores de jerarquía; es una lucha para que el año próximo se siga haciendo la Villa Urquiza-Paraná", alentó el ex nadador que organiza la competencia junto a Alberto Sampayo.