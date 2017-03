Morales: "Todos los partidos son finales, no estamos tranquilos, hay que sumar"

Atlético Paraná derrotó a Instituto de Córdoba por 1 a 0, en el Estadio Pedro Mutio, en el marco del Torneo de la B Nacional. El autor del gol para el Decano fue Leonardo Morales a los 41´PT.



En diálogo con Elonce TV, expresó estar muy feliz de que el equipo haya ganado de local y con el plus de haber convertido el gol. "Creo que la pelota me chocó a mí porque cuando vi que ingresó no lo podía creer. Habíamos trabajado mucho en la semana. Me cayó justo y primero pensé que estaba en offside, pero cuando vi que el árbitro no levantó la bandera salí a festejar como loco", relató.



En ese sentido, consideró que a partir de ahora todos los partidos son finales y el objetivo es siempre sumar, por lo que asegura que "tenemos que seguir en esa línea". Asimismo, el lateral derecho dijo que "tranquilos no estamos, lo estaremos cuando termine el campeonato y realmente estemos a salvo. Ahora se nos viene un partido bravo".



El próximo encuentro, correspondiente a la 23 fecha del campeonato, será el lunes a partir de las 20.30 en Tandil, ante Santamarina.



Sobre el rival, dijo que "es un equipo duro, viene convirtiendo muchos goles y tiene muy buenos jugadores. Nosotros lo enfrentaremos con actitud, ganas y sabiendo que tenemos un buen plantel. Tenemos que estar tranquilos y confiar, porque a esta situación la sacamos entre todos juntos".



"Ahora estoy tranquilo, en el primer partido no me fue muy bien pero tuve rápido la revancha. Espero que la pelota siga tocando la red y espero que se repita el gol", finalizó Morales. Elonce.com