Estacionamiento: trabajan en el convenio entre tarjeteros y municipalidad

Este jueves se realizó una reunión entre la municipalidad y la Cooperativa Edgar Tarjeteros.



El secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná, Rubén Amaya, presente en el encuentro, dijo a Elonce TV que se trabaja "en el sistema de estacionamiento que será más moderno. Ordenaremos el tránsito".



Apuntó que no estará más "la tarjeta", que la municipalidad "hará el convenio con la cooperativa, e incorporaremos a una gran masa de esos tarjeteros para que controlen el estacionamiento en Paraná".



"No estarán autorizados a cobrar el estacionamiento, eso pasará a ser dominio de la municipalidad. Por esto estamos trabajado en la `parte fina` del convenio, con el representante legal de la cooperativa, Emiliano Rodríguez", aseguró.



Se comenzará a implementar en "mayo, a más tardar junio", dijo.



Integran la cooperativa "en mesa directiva, 10 personas", en tanto son 170 los afiliados", mencionó la presidenta de la cooperativa, Vanesa Díaz. "La tarea (de los integrantes de la cooperativa) será de veedores, controlaremos el tránsito a través del sistema software", acotó.



Asimismo, al ser consultado el abogado de la asociación, aclaró a Elonce TV que estas personas "van a trabajar en una relación con la municipalidad a través de un convenio con la cooperativa, no serán empleados".



"Tendrán un trabajo digno, en blanco, con aportes jubilatorios", agregó Estela Maris Castillo, secretaria administrativa de CTA Autónoma. Elonce.com.