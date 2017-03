Motos, seguridad, infracciones de tránsito y polémica: Qué hará el municipio

Sociedad Establecieron la fecha en que será obligatorio usar casco con número de patente

"No sé cuál es el motivo por el cual se generó tanta polémica por ponerse un casco y un chaleco con identificación", dijo ael secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad, Rubén Amaya al referirse a la norma del gobierno nacional que entrará en vigencia el próximo 15 de junio, desde cuando será obligatoria "la identificación de dominio del motovehículo, adherida en letras y números reflectantes, sin que coincida con el color de fondo del casco".Durante el programa, el funcionario reveló queEnseguida puso de relieve que este decreto nacional se dictó por "un problema de seguridad.. Si este decreto evita un hecho delictivo, de la magnitud que sea, nosotros ya estamos contentos", recalcó.Amaya también aseveró que "los operativos de motos nunca se dejaron de hacer. Lo que se reforzó ahora es el acuerdo con la Policía provincial. Ellos salen, hacen los operativos y nos comunican a nosotros, que también empezamos a secuestrar motos"."La Policía los secuestra, pero el infractor tiene que ir al Juzgado de Faltas municipal, pagar la multa y ponerse al día, para luego retirar el rodado", reiteró.El secretario de Servicios Públicos manifestó: "No puedo decir que todos los motociclistas son infractores o delincuentes. Pero sabemos que muchosSobre la aplicación de los nuevos requisitos, el funcionario precisó: "Las jurisdicciones tienen la potestad de realizar reformas, por lo que primero deberá adherir la provincia a través de la Legislatura provincial y, una vez que tengamos lo que se decida, nosotros adheriremos y haremos las modificaciones que creamos necesarias".A su turno, el motero Héctor Rivero indicó durante el programaque "quienes desde hace años transitamos en motos por diferentes provincias nos encontramos con que cada una tiene su propia legislación y eso nos perjudica".Interrogado sobre los cuestionamientos a le modificación a la Ley de Tránsito, argumentó: "Y graficó: "Si alguien sale a robar con mi casco, tengo que justificar que no fui. Por qué yo, que soy una persona de bien, tengo que justificarme ante un hecho delictivo si no lo cometí."Podemos coincidir en que la delincuencia puede mermar en algún momento, pero a los motociclistas nos perjudican. Yo, por ejemplo, tengo dos motos y tengo que ocasionar gastos míos para evitar que el delincuente siga delinquiendo, pero lo va a seguir haciendo. Tengo una esposa y una hija. A veces voy con alguna de ellas, por lo que esta norma implica que", ejemplificó.Además, Rivero recalcó que "la problemática más importante es que los delincuentes, en plena calle te apuntan, te roban la moto. La única opción que va a tener si quieren pasar desapercibidos es robarme el chaleco y el casco. Van a salir en mi moto e irán por la calle tranquilamente. Si el casco o el chaleco se me enganchan y no se lo puedo dar rápidamente,".Ante ello,: "Considero que llevamos las cosas al extremo y entramos un terreno ilógico, como que el vago te pegue un tiro si te demorás en sacar el casco. Mi pregunta es".: "Nosotrosque venían dando buenos resultados. Cuando empezaron los controles, la municipalidad dijo que habían bajado hasta las muertes por accidentes, pero no se siguen haciendo de la misma manera. Hoy veo sólo un camión de la Policía de vez en cuando y me parece que es poco. El que no esté en regla se le tiene que la moto".Finalmente, admitió que "hay quienes siguen pasando el semáforo en rojo y lo hacen delante de los patrulleros. Andan sin luces y sin patente", por lo que cuestionó que no se tomen medidas al respecto.Ante ello, Amaya aclaró: "Mientras se transita,. No lo puede parar. La Policía puede verificar documentación, pero no tenemos convenio para que pare a un motociclista por una infracción".Para cerrar, el funcionario confirmó que "" en la comuna, al tiempo que comparó: "Paraná ha sido pionera en el control de motos y hace falta sólo cruzar el Túnel Subfluvial para darnos cuenta de que estamos mejor posicionados que Santa Fe".