Proponen crear una oficina que resguarde los derechos de los inquilinos

Los concejales de Paraná llevarán adelante hoy la segunda sesión ordinaria del año. En este marco, ingresarán cuatro propuestas bajo la modalidad de Iniciativa Popular y once anteproyectos aprobados por el Concejo Deliberante Estudiantil el año pasado.



Entre las propuestas presentadas por la ciudadanía se encuentran la institución de la Oficina Municipal del Alquiler. La misma fue presentada por la organización Inquilinos de Entre Ríos. Este mismo grupo, hizo uso del instituto de Voz Ciudadana en septiembre pasado para plantear el funcionamiento de la mencionada oficina en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de Paraná. La idea, expresada por Mario Daniel Villagra -quien estuvo acompañado de Augusto Muñoz y Mariana Curvale-, es que esa área se ocupe de resguardar los derechos de los inquilinos y también pueda servir como ámbito de consulta de los propietarios. También se busca que los alquileres sean considerados como un bien público y no de consumo.



Se propone, a su vez, que la repartición esté a cargo de profesionales del derecho, la arquitectura y la construcción. Entre otras atribuciones, los miembros tratarían los ajustes, el pago de tazas e impuestos, la tasación de los inmuebles. Otras de sus funciones podría ser la de constituir un registro de inmuebles de alquiler y ser "un puente para celebrar los contratos". Sobre esta cuestión, existen el antecedente de otras propuestas presentadas por Pablo Hernández (Cambiemos) y otro de Cristina Sosa (FpV).



Nombres de calles

Por otra parte, vecinos de calle Las Calandrias ingresaron una solicitud para que "se revea la situación o motivo del cambio de nombre de calle Las Calandrias, entre Clark y Burmestein por el de Felipe Luchesi".

También se propone al parlamento local que se nombre Paseo Federal al espacio verde existente en calle Artigas, entre avenida Almafuerte y Maciá.

La iniciativa fue presentada por representantes del Instituto Federal de Estudios e Integración José Artigas.



Once anteproyectos

Entre las propuestas que figuran en el temario que analizarán los concejales se encuentran los once anteproyectos aprobados el año pasado por el parlamento estudiantil paranaense. Así es que tratarán la mejora de los colectivos, la promoción de la inserción laboral y la constitución de espacios físicos para personas con discapacidad; la construcción de baños públicos en la plaza 1º de Mayo; el dictado de cursos de lengua de señas en el Centro de Integración Comunitaria (CIC) de la Floresta; el establecimiento de salas de primeros auxilios y atención de urgencias médicas en locales bailables y salones de fiestas; la instalación de cambiadores de bebés en los sanitarios masculinos de nuestra ciudad; el establecimiento de una "Feria de Carreras Universitarias de la Ciudad de Paraná"; creación de un "Plan de Mediación en las Escuelas de Paraná", la constitución de un "Punto Limpio Permanente" en plaza de las "Mujeres Entrerrianas".