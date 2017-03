El desprendimiento de una rama durante la lluvia obstaculizó el paso vehicular

La caída de una rama de importantes dimensiones obstaculizó el tránsito vehicular sobre calle Alameda de la Federación, a la altura de la Escuela Del Centenario, durante la lluvia que se registró este miércoles en Paraná."Cayó sobre un vehículo que estaba estacionado, pero el rodado no registró daños", confirmó a, el subdirector de Protección Civil José Luis Meiner. "Se realiza el relevamiento de añejos árboles en la zona céntrica", agregó.En la oportunidad, el municipal indicó que "no fue una lluvia copiosa, ya que solo se registraron aproximadamente 12mm".Desde Protección Civil también revelaron que se registraron 20 llamados telefónicos desde el ingreso a barrio Capibá para que se los asista ante el avance del agua. "Los camiones no pueden ingresar porque las calles de tierra lo dificultan pero estamos trabajando para solucionar los inconvenientes", informó Meiner.Finalmente, desde la repartición municipal solicitaron a los vecinos de la ciudad "que las bolsas de basura no sean dejadas sobre la calle, para esos están los contenedores, para que durante los días de lluvia, los residuos no tapen las bocas de tormenta".