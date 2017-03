La telefonía encabeza el ranking de reclamos en Defensa del Consumidor

En el Día Mundial de los derechos del Consumidor, estaba previsto instalar una oficina móvil de Defensa del Consumidor de la municipalidad de Paraná en la Peatonal. No obstante, debido al mal tiempo, reprogramaron la actividad para el viernes, indicó ael titular del organismo, Pablo Gabioud.Se hará "entre calle España y Urquiza", dijo el funcionario, quien ratificó que la telefonía celular "encabeza el ranking de reclamos, seguida por desperfectos en la compra de electrodomésticos, cobro indebido de deudas, seguros que el consumidor no ha aceptado, entre otros"."Hay una parte de la gente que conoce sus derechos y saben de las irregularidades, pero otros tantos no lo sabe. Nosotros tenemos personal capacitado que ayuda al consumidor", afirmó Gabioud.Asimismo, resaltó que "falta mucha información de los comercios en cuanto a los precios".