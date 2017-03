En la escuela Pérez Colman, "el acatamiento al paro es de un 50%"

Política Comienza hoy otro paro docente nacional y se reúne el congreso de Agmer

"Están los docentes, pero no los chicos"

"El acatamiento al paro de maestros de grado es de un 50%", confirmó María del Carmen González, directora de la Escuela Nº 1 "Blas Pérez Colman" que funciona en el Complejo Escuela Hogar de Paraná."Los maestros que desempeñan sus talleres registran un 65% de presentismo; también asistieron todas las preceptoras que acompañan a los chicos en los colectivos; y estarán en un 100% las del turno intermedio y en la tarde. Según el relevamiento de las delegadas gremiales, en el turno tarde también iba a ser de un 50%", detalló la directiva ael programa que se emite por"Es menor el acatamiento al paro", indicó la directiva. Y según reveló se debe a "factores indistintos"; "algunas por motivos personales y otras porque entienden que su lucha es desde otro convencimiento".En tanto, las actividades en el comedor de la escuela se desarrollan normalmente.En la oportunidad, la directiva comentó de un problema que se registra en la institución a causa de inconvenientes con el transporte que traslada a los alumnos desde los barrios Gaucho Rivero, Bajada Grande, Los Arenales, Anacleto Mediana, Lomas del Mirador, La Toma y la zona Jorge Newbery y Caputto."La semana pasada no tuvimos un normal servicio de colectivos por acuerdos que escapan a la institución porque son a nivel de gestiones de Gobierno. Ayer el servicio se normalizó, pero hubo un mal entendido respecto a la adhesión al paro, aunque no fue así porque tenemos más del 50% de docentes presentes", explicó la directora de la "Pérez Colman"."Cuando nos comunicamos con las autoridades, enviaron los colectivos, pero los chicos habían estado esperando más de una hora, y por las condiciones climáticas, ya no asistieron", agregó González.