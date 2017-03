Varisco formalizó la creación del Comité de Cuenca para el Arroyo La Santiagueña

"El presente decreto tiene por objeto la creación, regulación, conformación y funcionamiento del Comité de Cuenca para el Arroyo La Santiagueña de la ciudad de Paraná", dice el decreto firmado por el intendente Sergio Varisco conocido ayer, pero que tiene fecha del 10 de marzo.





Esta decisión institucional era la que se aguardaba en el Encuentro por los Arroyos Vivos que se realizó el sábado en el Parque Berdúc, como parte de las iniciativas impulsadas por distintas ONG que promueven la mejora de la calidad de vida de los vecinos.



"El tema ahora es que hay que conformar el comité, vamos a convocar a eso. Tenemos varias áreas que ya están dentro, pero queremos invitar a la participación ciudadana, porque lo que abre el comité es la participación ciudadana mucho más amplia. Estamos contentos, aunque esto no significa la acción. Esto recién empieza: ahora la gente de la Municipalidad está autorizada para laburar en nuestro arroyo", expresó Juan Manuel Pauletti, referente de La Tribu del Salto. "Convocaremos a instituciones, clubes, organizaciones sociales y a todos los que estén dentro de la cuenca a sumarse", anticipó.



Entre los considerandos del decreto Nº 363 se destacan tres puntos. El primero es el documento "Principios de acuerdos para mejorar nuestra relación con los arroyos y cuencas urbanas en la ciudad de Paraná", donde se establece como imprescindible el abordaje de las cuencas hídricas urbanas como unidades de planificación y gestión -idea que surgió de las jornadas del Colegio de Arquitectos Regional Oeste Noroeste en 2014-. El segundo es el proyecto Aulas Verdes, presentado el año pasado por La Tribu del Sato y la Fundación Puente a la Vida. Y el tercer considerando que informa de la apertura del ámbito de participación ciudadana denominado Consejo de Cuenca La Santiagueña, a través de la coordinación de las subsecretarías de Planeamiento y de Ambiente Sustentable.



Primer objetivo cumplido



"Creo que es algo muy bueno esta firma para toda la ciudad, en particular para los chicos de La Tribu del Salto, dado que hace muchos años que ellos vienen con esta lucha, y han tenido resultados positivos en la naturaleza, como se puede ver en el territorio, como ahora también con esta concreción que les da la posibilidad real de poder gestionar cosas para poder impulsar el proyecto de Aulas Verdes del Salto", comentó Paula Armándola, presidenta de la Fundación Puente a la Vida.



"Es un pedido legítimo y ya legitimado, que fue lo que pudimos demostrar el sábado pasado (en el Encuentro por los Arroyos Vivos). Para el intendente es una oportunidad de escuchar las nuevas necesidades, es muy acertado lo que ha hecho; es un gran desafío, el comienzo de un cambio de paradigma, por eso nos ha costado tanto conseguir esta firma. Lo hemos logrado gracias a la participación de todos: de las instituciones y del vecino común", agregó Armándola, quien comparó el decreto con el primer escalón de una larga escalera que no se podía subir sin este paso.



"Desde Puente a la Vida hemos cumplido nuestro primer objetivo de generar este puente entre la sociedad civil y las necesidades de las personas comunes con la municipalidad. Abrimos un puente a la vida, realmente, en cuanto al cuidado del aire, del agua, de los suelos y del ambiente, que es la nueva variable a poner en discusión, porque es de todos y para todos", completó. Sobre un próximo tratamiento del proyecto "Entre Ríos entre arroyos" -que propone reconocer la particular geografía provincial en la planificación urbana- en la legislatura provincial. Y recalcó: "ambos vienen desde la sociedad civil organizada en busca de una mayor calidad de vida. Es importante destacar que la Constitución de 2008 abre la posibilidad a las iniciativas de la sociedad civil con cierta cantidad de firmas. No hemos presentado ningún proyecto de ley ni ordenanza con las firmas que deberíamos tener, siempre han sido mediante gestión política, pero como las causas de las cosas que defendemos no tienen color político, hemos tenido muy buena recepción".



Funcionamiento

La coordinación del comité creado por Varisco queda bajo las áreas de Ambiente Sustentable -representada por María Candela González-, y Planeamiento, de mano de María Eugenia Cichero.



"Fuimos conformando el espacio desde la subsecretaría, se puso un día fijo, nos reunimos en la Municipalidad semanalmente para darle marco más institucional, como una especie de ensayo de comité", comentó Cichero sobre el trabajo realizado en 2016. "Elaboramos una norma para darle marco y cuerpo legal para que tenga un peso y que los pedidos lleguen de otra manera: que quede en actas y que lo que se decida pueda influir en obras que se hagan en la cuenca. Se van a seguir invitando organizaciones, vecinos e instituciones que puedan intervenir en la cuenca -como por ejemplo los colegios profesionales-. Reconocer este espacio de participación ciudadana es también reconocer la realidad en la que estamos asentados. Esta demanda social queda expresada a través de un comité de cuenca, no viene desde arriba", añadió la funcionaria. "A futuro esperamos poder replicarlo, estamos contactados con actores sociales de otras cuencas. Del arroyo Antoñico enviaban a una representante a nuestras reuniones. Veremos cómo contagiar para que cada cuenca tenga su comité. La del Antoñico podría ser la próxima, porque están organizados y vienen trabajando con problemáticas similares desde la escuela Bazán y Bustos", indicó Cichero.

Fuente: El Diario