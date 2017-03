Ortiz: "El equipo ha crecido, necesitamos más goles pero tenemos fútbol"

Atlético Paraná no consiguió el primer objetivo a corto plazo en el 2017, que era iniciar el año con una victoria para comenzar a despegar de la zona roja de los promedios. El sábado, el Decano igualó 1 a 1 frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, rival directo en la lucha por la permanencia, en un encuentro disputado en el estadio Pedro Mutio, por la Fecha 22 de la Primera B Nacional, que estuvo controlado por Pedro Argañaraz.



Al respecto, el DT Darío Ortiz, señaló a Elonce TV que "en el primer tiempo estuvimos muy apurados, ya queríamos ganar apenas comenzó el partido. Jugamos con apuro y mucha ansiedad. En el segundo tiempo, con los cambios, tuvimos mucho más fútbol, creamos todo el tiempo situaciones y metimos un gol. La idea es jugar con tranquilidad. De los seis últimos partidos solo hemos perdido uno. Ha ido creciendo el equipo pero necesitamos más goles y volumen de juego".



Por otra parte, este miércoles desde las 21 nuevamente en el Pedro Mutio, enfrentará a Instituto de Córdoba, por la Fecha 7. El plantel ya se prepara y buscarán presionar y atacar. "Tenemos fútbol para poder lograrlo. Es un rival que viene muy bien, que se reforzó con mucha categoría, trajo jugadores que han estado mucho tiempo en Primera. Nosotros no hemos sido menos que nadie, este torneo es muy parejo", agregó Ortiz.



Respecto a la formación, contó que no variará mucho, aunque admitió que tiene algunas bajas y lesionados. "Aprovecharemos jugar de locales. Agradezco a la gente el apoyo a los jugadores, que se fueron aplaudidos", dijo. Elonce.com