Misterio por la camioneta abandonada en el estacionamiento de un boliche

Vecinos del barrio Puerto Viejo de la ciudad de Paraná, no salen de su asombro por la aparición de, a pocos metros del viejo embarcadero de la balsa, pudo confirmar Elonce.com.Según dijeron los vecinos a Elonce.com, el pasado domingo en horas de la tarde, un boliche de la zona, realizó una fiesta con música electrónica que tuvo amplia concurrencia, por lo que muchos autos estacionan en la zona.Lo llamativo de la situación es que contrario a lo que se pensaba, la camioneta no fue retirada del lugar durante la jornada del lunes, y siendo las 18 del martes, la camioneta Honda, no había sido trasladada y aún se encontraba en el estacionamiento.con la intención de acceder al interior de la misma y poder sustraer el estéreo, supo este medio.Fuentes policiales indicaron a Elonce.com que el personal de la Comisaría 11º se ocupó de la situación y comenzaron las actuaciones para dar con el propietario del vehículo, del que se desconoce su paradero.