Solicitan retirar pregunta sobre ser donante de órganos en el carné de conducir

Representantes del Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes de Entre Ríos (Cucaier) se reunieron con la concejal Claudia Acevedo para avanzar en la modificación de expresión de voluntad de donación de órganos a la hora de tramitar el carné de conductor.



En tal sentido, se desarrollaron dos encuentros, de los que participaron Pablo Sors, responsable del área Comunicación y Educación, junto a su compañera Mariana Ramírez y la trabajadora social Roxana Dappen.



Según se indicó, el Cucaier solicita retirar la pregunta acerca de la Donación de Órganos realizada desde la Municipalidad a los ciudadanos que realizan trámites relacionados con el carné de conducir.



En su fundamentación alega que la Ley Nacional (Nº 24.193, texto actualizado por Ley 26.066. Capítulo VI De los actos de disposición de órganos o tejidos cadavéricos, Art. 19 y 20) designa expresamente las autoridades que pueden tomar oficialmente las Expresiones de Voluntad de Donar, y los Municipios no se encuentran entre ellas.



De acuerdo a lo manifestado por Sors, la expresión de voluntad es un derecho que tienen los ciudadanos a partir de los 18 años, pero no una obligación, y nadie puede compulsarlos a expresarse.



Desde Cucaier aseguran que la decisión de donar "merece una profunda reflexión con el acceso previo a información fidedigna, lo cual no puede suceder durante la realización de un trámite ante autoridad no específica del tema". Asimismo, indican que la experiencia de años de trabajo a lo largo y ancho del país demuestra que, cuando no están dadas las condiciones antes mencionadas, los ciudadanos se inclinan a responder negativamente ante la pregunta "¿Donante o no donante?", aun cuando no tengan demasiados argumentos, generalmente por desinformación, temores o simplemente por lo inoportuno de la consulta.



De concretarse el pedido, la Comuna podría poner a disposición de las personas que concurran a hacer el trámite pertinente, una vía de comunicación legal que es el sitio web del Incucai para aquella persona que desee informarse o manifestar su voluntad de ser donante.