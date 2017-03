Registran hasta 50 infracciones diarias por el no uso del cinturón de seguridad

La Municipalidad de Paraná a través del área de Tránsito, continúa con los controles vehiculares tanto a automovilistas como a motociclistas. Esta vez se registraron en la zona de calles Laprida y Buenos Aires."Se les solicita la documentación correspondiente para circular: el registro de conducir, seguro, y tarjeta verde o cédula azul", confirmó a Elonce TV el jefe de sección, José Luis Escobué.Según reveló el inspector, las infracciones más detectadas son "por el no uso de cinturón de seguridad y el uso del celular al volante".En el transcurso de la mañana de este martes, ya se habían incautado dos autos durante los controles vehiculares."A las motos también se les controla la documentación, y las infracciones son por falta de casco y porque no tienen registro de conducir", indicó Escobué.Y de acuerdo a los que constató tras los controles efectuados ayer en calle Villaguay y Avenida Ramírez, "se constataron 50 infracciones por el no uso del cinturón de seguridad y tres vehículos fueron trasladados al depósito por irregularidades".Según se informó, los operativos continuarán por la tarde.