Concientizan sobre lo nocivo del cigarrillo

Personal de Centro de Salud Humberto D´Angelo, ubicado en el barrio Anacleto Medina de Paraná, llevó adelante una campaña para concientizar sobre el derecho de los ciudadanos a vivir en un ambiente libre de humo de tabaco."Es un derecho respirar aire puro", dijo aAlejandra, una de las trabajadoras que encaró la tarea de pegar calcomanías informativas en los colectivos del transporte urbano. En las mismas se informa sobre la prohibición de fumar en los micros, al igual que en espacios cerrados destinados al acceso de público. Asimismo, se da cuenta del 0800-9993040 que es para denunciar algún incumplimiento de la ley o pedir ayuda para dejar de fumar.La mujer subrayó que "la contaminación del tabaco en el ambiente y en el cuerpo es una de las principales causas de muerte en el mundo. Sin embargo, no se toma conciencia, no se respeta".Interrogada acerca de cómo lo toman los fumadores, indicó que "la mayoría de las veces no reacciona bien, porque el tabaco es una adicción. También está prohibido fumar en ambientes educativos, pero yo voy a la Universidad y siempre veo gente fumando en los pasillos. Les digo que hay una ley nacional que lo impide y no me miran muy bien", ejemplificóNo obstante, reconoció que con la ley nacional y la reglamentación de la norma en Entre Ríos la situación "ha mejorado".