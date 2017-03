Largas colas para tramitar el boleto estudiantil gratuito

Por segunda semana consecutiva, se registran largas colas frente a las oficinas de Enrique Carbó 942 para la revalidación de la Tarjebus para que estudiantes primarios y secundarios accedan al boleto estudiantil gratuito.



"Tenemos que perder un día laboral para venir a hacer las colas, y los chicos tienen que perder un día de clases, porque hay que sacarlo de la escuela para que el nene esté presente para sacarle la foto para la tarjeta", se quejó una mamá que dijo haber llegado a las 7 y obtuvo un turno para las 11.30hs.



Es que según se había informado desde Ataper, de 9 a 9.30hs. se entregan hasta unos 400 turnos por día para realizar el trámite, y se atiende hasta las 17.45.



"Tendría que ser un sistema más ágil, porque si hay tanta cantidad de gente y tanta demanda, debería disponer de más gente en horario corrido", se quejó otra mamá. "Nosotros respetamos como trabajan ellos, pero a nosotros quién nos respeta", reprochó.



Otras mamás dijeron haber llegado a las 5 de la mañana. "Uno viene temprano para salir antes, pero abren a las 9 y hay que esperar igual", agregó otra vecina.



"Nos hacen perder toda la mañana", fueron las quejas de los usuarios al móvil de Elonce TV.



"Hay mucha cola de gente, es impresionante".



Una jubilada que debe realizar el trámite para obtener su descuento también se quejó por la organización. "Hubieran hecho por tandas: primero los chicos del secundario que ya empiezan las clases, y después la gente a los que se nos vence en abril", recomendó. Requisitos para tramitar el BEGU - Para los alumnos que poseen tarjeta (primaria o secundaria) y su condición no cambia durante el ciclo lectivo 2017 deberán presentar:

a) Copia de DNI - (Solo DNI tarjeta)



b) Copia certificado alumno regular 2017 (no constancia de inscripción con especificación si el establecimiento es público o público de gestión privada)



c) La tarjeta actual que utiliza en el sistema. (TARJEBUS)



- Para aquellos alumnos que no poseen tarjeta o han cambiado su condición:



a) Copia de DNI (Solo DNI tarjeta)

b) Copia certificado alumno regular 2017 (no constancia de inscripción)

c) La tarjeta tiene un costo de $20

d) Este trámite es personal



Cabe señalar que el beneficio de la gratuidad tanto para alumnos primarios y secundarios es otorgado por la Municipalidad de Paraná para aquellos alumnos que cumplan con los siguientes requisitos: residir en Paraná, la institución educativa debe estar radicada dentro del ejido, y la institución sea pública o pública de gestión privada.



El resto de los alumnos que no cumplan con alguno de estos requisitos seguirán rigiéndose con la tarjeta con tarifas subsidiadas cuyo valor del pasaje es de estudiante primario $ 0,70 y estudiante secundario $ 1,75.



Todas las tarjetas tendrán un tope de 50 pasajes mensuales los cuales se podrán recargar en cualquiera de todos los puntos de venta y recarga de Tarjebus. La fecha límite para la realización de dicho trámite será el día 31 de marzo, fecha a partir de la cual las viejas tarjetas dejarán de tener vigencia.