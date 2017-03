Se cayó una pared de un edificio en construcción sobre una casa

Liliana Trosdorf es la propietaria de una vivienda que colinda con una obra en construcción en calles Corrientes y Colón. La mujer mencionó aque hoy "se cayó una pared entera, de unos cuatro metros por tres, sobre mi casa y que también es mi lugar de trabajo, en donde atendemos a gente en situación de crisis"."Yo había cursado notas a la firma que llevó adelante la obra, traje profesionales arquitectos, hablamos con la gente que estaba trabajando", expresó."De milagro" no hubo lesionados. "Un minuto antes yo estaba sentada en el lugar a donde se cayó, se me hubiese venido todo encima. Me había levantado para ir al techo, cuando empezaron a hormigonear", contó Trostdorf.