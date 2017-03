Escuela de Paraná no comenzó las clases por falta de agua

Paraná Hay inconvenientes con la provisión de agua en el sur de la ciudad

Reclamo docente

La comunidad educativa de la Escuela Nº 197 "Héroes de Malvinas" del barrio Paraná V de esta capital entrerriana no comenzará el ciclo lectivo a causa de una avería en un caño de agua de calles Provincias Unidas y División de Los Andes y que afecta el suministro en toda la zona sur de la ciudad.el programa que se emite porEn la oportunidad, la directiva aseguró que "los docentes están trabajando, están en la institución"."Los papás que vendrán al mediodía con la esperanza de que sus hijos comiencen sus clases, pero no podrá ser", lamentó. Es que según comunicaron desde la comuna, alrededor de las 16 empezaría a normalizarse el suministro.En tanto, en el comedor escolar al que se asiste a 35 alumnos, se ofrecerá un menú alternativo. "Ya nos comunicamos con el proveedor para que nos envíe sándwiches y yogurt, alimentos que no necesiten cocción", explicó Boss.En la oportunidad, se le consultó a la directiva por las medidas de fuerza previstas para este 15 y 16 de marzo."Algunos de los docentes no se plegarán a la medida; tanto a la mañana como a la tarde dictarán clases normalmente", confirmó Boss y cuando se le consultó por el motivo de la no adhesión a la huelga docente, ésta explicó: "Los chicos están perdiendo demasiados días de clases, con el comienzo irregular ya fue suficiente para hacer notar que no están de acuerdo en cómo se están planteando las cuestiones salariales. El paro es un derecho que cada uno puede ejercer, en la medida que crea que es lo conveniente para que el gobierno escuche y resuelva los reclamos que se le plantean desde el gremio".La comunidad docente de la escuela "Héroes de Malvinas" adhirió a las medidas de fuerza que fueron realizadas la semana pasada.