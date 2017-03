Confirman que dos jóvenes no volvieron a los micros que regresan a Entre Ríos

Con el objetivo de llevar tranquilidad a familiares y amigos de quienes partieron desde la ciudad de Paraná a la localidad de Olavarría para presenciar el recital del Indio Solari, desde la agencia de viajes Terco Tur brindaron un panorama de la situación en lo que respecta al regreso de los micros y confirmaron que hay dos jóvenes que no regresaron a los colectivos.En tal sentido, manifestaron que se encuentran en Olavarría "junto con la empresa contratada de transporte solucionando los desperfectos. Los pasajeros del colectivo 12 se encuentran acompañados con 2 coordinadores y un coordinador general".Asimismo, dieron cuenta que "el desplazamiento de micros y elementos de ayuda mecánica fue muy difícil durante esta jornada, la ruta 3 se encuentra cortada por accidente, ambos accesos hacia la ciudad se encuentran colapsados, existen numerosos colectivos sin desperfectos mecánicos que aún se encuentran tratando de salir del embotellamiento, todas las líneas telefónicas están saturadas". Y agregaron que lo sucedido durante el recital del Indio Solari "fue una tragedia que sobrepaso los distintos operativos brindados, por esto debemos tener paciencia".Respecto a los jóvenes que no regresaron a los colectivos indicaron que se trata de, y señalaron que los celulares de ambas personas "no se encuentran disponibles", por lo que pidieron a los familiares y amigos que se comuniquen con la empresa en caso de tener informaron sobre el paradero.Finalmente y tras confirmar que, desde Terco Tur expresaron que se mantienen "en contacto permanente con Defensa Civil (a cargo del operativo), Policía Provincial (Dptal 1ra), Hospital de Olavarría y Municipio de la ciudad intercambiando datos de importancia".AMPLIAREMOS