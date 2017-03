Auto le "pisó" el pie a una mujer, mientras participaba de multitudinaria marcha

Por el Día Internacional de la Mujer, una multitudinaria marcha recorrió las calles de Paraná pidiendo por sus derechos, exigiendo justicia por los femicidios y solicitando respuestas ante la violencia de género.Ya cerca de las 20, cuando las actividades estaban culminando, en calle Córdoba una mujer fue pisada por un auto. Como consecuencia, resultó con politraumatismos en un pie y no puede desarrollar sus tareas diarias con normalidad.María Elena Alé, contó aque "no se cumplió con la contención del tránsito mientras duraba la marcha. Con cuatro compañeras estábamos tomadas de las manos haciendo un cordón y un vehículo Peugeot 206 nos quiso atropellar. En ese momento aceleró y me pisó el pie. Quedé conmocionada, no pude reaccionar porque fue un dolor terrible. No bajó para auxiliar y se enteró de lo que había hecho porque le golpeé el vidrio para que me soltara".En ese sentido, aseguró que nadie le tomó datos a ella ni tampoco al automovilista. "Fue un atentado y no ni tratado como accidente vehicular. No entendemos por qué reaccionó de esa manera, algo sospechoso había, o una causa de odio por las mujeres o involucramiento de algo más. Nadie entendía nada, no esperábamos que esto suceda en Paraná", dijo.Ahora, debe hacerse varios estudios y debió pedir licencia por 10 días en su trabajo, ya que camina con dificultad. Al respecto, dijo que "hicimos la denuncia pero no queremos que nos pague nada, sino que recapacite y pida disculpas públicas a las mujeres. Es un hecho muy grave. No queremos que se instale como metodología, estamos defendiendo los derechos, esperamos que la Justicia sea consecuente con esto".