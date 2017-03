Docentes marcharon a Casa de Gobierno: "No nos van a arrodillar", dijo Peccín

Docentes nucleados en la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) y la Unión Docentes Argentinos protagonizaron este viernes una masiva movilización hacia Casa de Gobierno.Los manifestantes cortaron desde media mañana el tránsito en inmediaciones de la sede de Agmer provincial, en Alameda de la Federación y Buenos Aires de la capital entrerriana.Ese fue uno de los lugares de concentración de los educadores que, a las 11 comenzaron a marchar por diversas calles del centro paranaense hasta llegar al centro cívico para reclamar mejoras salariales y de una convocatoria a paritaria nacional.Delegaciones de diversos puntos de la provincia se hicieron presentes. Sergio Pesoa, secretario general de SADOP, quien indicó aque "explicitamos nuestra medida de paro, diciéndole al gobierno provincial que apoye para pedir la convocatoria a paritaria nacional, que presionen, porque no se puede hacer caso omiso a una ley".Asimismo, puso de relieve que "lo que han ofrecido, un 18% anual en tres cuotas, no nos alcanza, ya que hay una suba de impuestos, servicios y costo de vida en general que se lleva puesto el aumento que nos están dando. Les queremos decir que no se olviden que el año pasado hemos perdido poder adquisitivo".Asimismo, advirtió que "si este proyecto del gobierno nacional sigue en este sentido, se llevará puesto no solo a los docentes, sino a todos los trabajadores, por lo que los padres también tienen que recapacitar al momento de presionar para que sus hijos vayan a las escuelas privadas".Finalmente, comentó que "esta semana nos reunimos con la gente del Arzobispado y con los apoderados legales, en el marco de la mesa de negociación exclusiva de la docencia privada".Por su parte, el secretario general de Agmer, Fabián Peccín, consideró que la oferta de 18% en tres cuotas "es una afrenta a la docencia".En declaraciones a, recordó que a nivel nacional ya se votó otra huelga de 48 horas que "será fijada en función a la respuesta que debe dar Bullrich. Si no hay respuesta, la semana próxima se pondrá fecha, con una marcha educativa nacional", advirtió.Enseguida confirmó que "el Congreso de Agmer será el miércoles en la localidad de Colón. Ahí analizaremos los pasos a seguir. De no haber avances habrá nuevas medidas".Sobre los resultados de los cinco días de paro, Peccín afirmó: "A pesar del amedrentamiento, el acatamiento ha sido contundente. No nos van a arrodillar, seguiremos luchado por nuestros salarios"."Si avanzan sobre la destrucción de la paritaria, será la puerta para derrotar a todos los trabajadores, por lo que convocamos a todos a luchar contra este neoliberalismo que favorece a unos pocos", cerró.Mientras tanto, Andrés Besel, titular de AMET reconoció que la semana fue "muy conflictiva debido a la no presentación de una propuesta que satisfaga a los compañeros"."Con esta movilización traemos la voz cantante al gobierno. Esperemos que podamos sentarnos a dialogar y que haya una oferta que esté a la altura del costo de vida", enfatizó.Sobre los pasos a seguir, informó que la comisión directiva del gremio se reunirá el martes. Luego, en asambleas que se harán jueves y viernes definirán cómo seguir adelante."El salario ha quedado rezagado. La movilización es para que nos escuche el gobierno, incluído el presidente de la Nación", completó.