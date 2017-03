Atlético Paraná: "Queremos revertir la situación futbolística", dijo Morales

En el marco de la 22º fecha del Torneo de la Primera B Nacional, Atlético Paraná se prepara para enfrentar a Independiente Rivadavia de Mendoza el sábado a partir de las 17 en el Estadio Pedro Mutio.



Al respecto, Leonardo Morales, contó a Elonce TV que el equipo que dirige Darío Ortiz está "contento y con muchas ganas de dar lo mejor, de revertir la situación que estamos viviendo en lo futbolístico".



Sobre el rival, indicó que "es muy duro, como todos los de la B Nacional, y además tienen hombres de jerarquía". No obstante, expresó que deben confiar en el equipo y sacar el partido adelante.



"La clave es la actitud, estar concentrados los 90 minutos, que fue algo que el semestre pasado nos costó mucho. La participación de Pablo Migliore nos dará mucha tranquilidad, nos hacía falta alguien como él por la trayectoria que tiene. Hay que saberlo aprovechar", agregó.



En cuanto a su situación futbolística, expresó que "estoy ansioso, con ganas de aprovechar este momento y la confianza que me da el técnico de poder jugar. Hace seis meses no estaba ni en el banco y ahora tengo la posibilidad".