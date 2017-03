Paraná volverá a ser sede de la "Copa del Litoral" de Stand Up Paddle

Este fin de semana, la ciudad de Paraná volverá a ser sede de un atractivo evento. En el marco de la tercera y última fecha del torneo "Copa del Litoral", se presentará el Stand Up Paddle, certamen que convoca a una importante cantidad de deportistas de la región que llevan adelante esta interesante modalidad. La actividad se desarrollará este sábado 11 de marzo a partir de las 9 de la mañana en playa Municipal.Tras disputarse diferentes jornadas en Rosario y Santa Fe, ahora será el turno de una nueva fecha en Paraná.El Stand Up Paddle es uno de los deportes de tabla con mayor desarrollo a nivel mundial y Paraná es uno de los epicentros en la Argentina donde se practica.Paraná se está convirtiendo en una meca para los amantes de esta modalidad de surf con remo que puede ser practicada por personas de todas las edades. La cercanía, la amabilidad de las aguas del Río Paraná y la facilidad de aprendizaje, son algunos de los motivos de esta tendencia.Esta tercera etapa, que es auspiciada por la Municipalidad de Paraná mediante su área de Deportes, tendrá las siguientes categorías: el Open Race, de ocho kilómetros con tablas de hasta 12,6 pies de largo; All Around, de cuatro kilómetros; la competencia Participativa Prone, de un kilómetro; Junior, de cuatro y también habrá un certamen para Infantiles de 800 metros.