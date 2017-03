Patronato continúa entrenando y ya piensa en el partido contra Arsenal

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Si vuelve el fútbol, Patronato enfrentará a Arsenal de Sarandí el viernes a las 21 en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella, en el marco de la fecha 15 del Torneo de Primera División. Mientras se espera una solución que destrabe el conflicto, el equipo de Rubén Forestello continúa entrenando en el predio La Capillita.



En diálogo con Elonce TV, Fernando Telechea, expresó que "se hace larga la espera pero tenemos que seguir entrenando y trabajando para cuando arranque. Estamos bien y esperamos tener un buen comienzo, ya que los tres puntos serían muy importantes para nosotros".



En ese sentido, contó que toman la incertidumbre del inicio del campeonato con tranquilidad y "algo al margen de la situación que se vive en Buenos Aires", ya que asegura que "gracias a Dios estamos en un club que nos cumple". No obstante, remarcó que "siempre estuvimos apoyando porque es lo más lógico. A raíz de las deudas y lo que ha pasado no hay fútbol y está muy bien la decisión que tomó el gremio y los planteles que decidimos no jugar. Esperemos que se solucione lo antes posible, es lo que todos queremos".



Por otra parte, manifestó que ya piensan en el partido con Arsenal y señaló que "será un encuentro difícil, pero estamos preparados. Tenemos un buen equipo, sabemos que de local somos fuertes y tenemos que hacer valer eso. Ellos son un conjunto duro, que el semestre pasado no estuvo bien pero tiene buenos jugadores. Seguramente la pretemporada les ha hecho muy bien y será un partido difícil, porque nosotros también somos duros". Elonce.com