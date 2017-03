Cine, música y teatro son las propuestas de esta semana para disfrutar

Cine bajo las estrellas

Sigue siendo prolífica la programación para disfrutar de gran variedad de propuestas artísticas organizadas por la Municipalidad de Paraná, con convocatorias al aire libre, ideales para la temporada estival. Cine, música en vivo, teatro y tango para bailar, son las propuestas para la semana.Con gran suceso continuará este miércoles 8, el ciclo Cine bajo las estrellas, con la proyección del film "Permitidos", con el protagónico de la estrella teen Lali Espósito y dirigida por Ariel Winograd. Se trata de una comedia que además protagoniza Martín Piroyansky, y un elenco que integran Benjamín Vicuña, Liz Solari, Ana Pauls, Guillermo Arengo, Maruja Bustamante, Pablo Rago, Abel Ayala, Miguel Granados y Gastón Cocchiarabe. La trama tiene a Camila y Mateo como novios, que se quieren y viven juntos. Una noche, cenando con una pareja amiga, surge el tema de los «permitidos». Cada uno menciona un elegido famoso (imposible) con quien tendría permiso para una noche de amor. Y días más tarde, accidentalmente, Mateo conoce a su permitida. Pero lo mejor que le pasó en la vida puede convertirse en todo lo contrario: a partir de este hecho fortuito se desencadena una larga serie de desopilantes complicaciones que impedirán que Mateo y Camila vuelvan a estar juntos.Con entrada libre y gratuita, los vecinos pueden acudir a la explanada de la Sala Mayo, en el Puerto Nuevo para disfrutar de esta película para todo público. Para quienes deseen pueden llevar reposeras y conservadoras y pasar la noche viendo buen cine nacional.Se anuncia también para este miércoles 8 la obra de teatro "Elena", basada en una historia real contada por una víctima de trata. La función será en el Teatro 3 de Febrero, con auspicio de Cultura de la Municipalidad de Paraná, a partir de las 20, con entrada libre y gratuita.Se presenta en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Subsecretaría de la Mujer, junto al Proyecto de Extensión "No hay trato con la trata" de la Facultad de Trabajo Social (UNER) , y el Ministerio Público de la Defensa de Entre Ríos, presentan en el Teatro 3 de Febrero la obra "Elena", de Mariel Rosciano, basada en la historia de Elena Moncada, nacida en Villa del Parque y que vivió durante muchos años en Buenos Aires en situación de prostitución. Después de atravesar un infierno, pudo salir y reconstruir su vida. La obra es un grito silenciado, una mirada crítica y desgarradora de lo que sucede en la vida de quienes no pueden elegir cómo vivirla. El relato vivo de una mujer que ha sido sometida por hombres, por el estado que no la protegió y por la sociedad que mira para otro lado frente a estas realidades.Para el jueves 9 a las 22 se reedita este ciclo en el Patito Sirirí, espacio abierto que está logrando gran convocatorias, con diversos géneros musicales. También con acceso libre y gratuito, será velada de folclore, con Yuruma, cultores del folclore fusión y de Noelia Telagorri, exponente local del folclore tradicional.La programación de Sumar Arte Paraná continuará el viernes 10 con noche de jazz en el Patito Sirirí, con la misma modalidad de acceso libre y gratuito y la actuación de Flopa Suksdorf y otra banda a confirmar; al igual con el sábado 11 con los recitales de Bomba Atómica, cultores del punk rock y de Seta, con su rock progresivo.Para el domingo, se anuncia la última velada de Plaza y Tango, en Plaza 1° de Mayo con la musicalización de Pablo Zoquini y artistas a confirmar. Una clásica convocatoria para amantes de este género con la participación de bailarines profesionales, cantantes solistas y orquestas y formaciones musicales, para concluir el fin de semana al ritmo del 2x4.