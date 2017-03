Red de Alerta convoca a medida de fuerza "paro de actividades y movilización"

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y Paro Internacional de Mujeres, Organizaciones Sindicales y los Movimiento Sociales en unidad de acción CTA Autónoma, CTEP, Movimiento Evita, Red de Alerta de Entre Ríos "convocan a adherir a la jornada de lucha del movimiento de mujeres: paro de actividades, asambleas con retención de servicios y movilización", sostiene un comunicado enviado a este medio.



Concentrando; en horas de la mañana como "medida gremial"; de las Centrales y Movimientos Populares a las 11 en Plaza Alvear, para dirigirse a la Municipalidad de Paraná, donde se hará entrega de un petitorio "que interpela y solicita Políticas Públicas reales en cuanto a un abordaje integral en Violencia de Género; Cupos Laborales y Reivindicación de derechos nuestros Mujeres; al Intendente Municipal Sergio Varisco", indica Red Alerta de Entre Ríos en un escrito.

En horas de la tarde a partir de las 17; concentración en Plaza de 1° de Mayo, resuelta en el marco de la Asamblea participativa de Mujeres.



"En un contexto, donde la cantidad de pobres en la Argentina asciende a más 13 millones de personas, y el 70% de esas personas que viven en la pobreza son mujeres, donde la canasta básica se incrementó en un 50%, el creciente proceso inflacionario, las mujeres en su rol de trabajadoras y sostén de familias no solo se encuentran vulneradas con salarios depreciados, sino también en sus condiciones de vida por una matriz patriarcal que discrimina, desaparece, explota y asesina", considera Red Alerta de Entre Ríos en un comunicado enviado a este medio.



"Las mujeres representamos el 60% de los 550 millones de trabajadores pobres en el mundo, trabajo precarizado y somos la mayoría desocupadas. Nuestro salario es un tercio menor al de los varones por igual tarea; por ello representamos uno de los principales cambios en el mercado de trabajo como la creciente incorporación de las mujeres a la mano de obra asalariada. La "feminización" del mercado de trabajo, ha significado la inserción de millones de mujeres en el espacio laboral, pero en un contexto de mayor flexibilización o pérdida de derechos", remarca Red Alerta de Entre Ríos en su comunicado.



"Que en Argentina, 1 mujer es asesinada por su condición de ser mujer cada 26hs, víctima de feminicidios. Que 140 Mujeres son desaparecidas anualmente, víctimas de trata o de delito aberrantes. El 27% de las víctimas de trata son menores de 18 años.

Que en Entre Ríos, desde el año 2.007 a la fecha son 83 feminicidicios, 17 feminicidios vinculados; 116 niños, niñas y adolescentes se encuentran frente a la ausencia de su mamá, indicando que el año 2016, cuatro son oriundas de la ciudad de Paraná. (Observatorio Red de Alerta de Entre Ríos)", sostiene Red Alerta de Entre Ríos.



"Como militantes sociales, gremiales y políticas es nuestro rol en los distintos territorios y ámbitos de lucha; para lograr desconstruir esa matriz patriarcal, en pos de la equidad de géneros y oportunidades de derechos visibilizar los obstáculos sociales, económicos y culturales a las que miles de mujeres nos enfrentamos diariamente, y es ahí donde debemos estar presentes, codo a codo, superando enormes barreras", explica el escrito.



"A 109 años de aquel 8 de Marzo; aún las mujeres seguimos sufriendo la doble opresión a la que nos somete el capitalismo, por lo tanto queremos transformar éste día, en el marco de éste Paro Internacional, en una jornada de reivindicación de nuestros derechos como Mujeres Trabajadoras. Reivindicando las luchas pasadas, pero teniendo en cuenta las luchas presentes, exigiendo":



-Igual Remuneración por igual tarea.

-Basta a las persecuciones, acoso, discriminaciones, moobing en el ámbito laboral.

-Paritarias Sin techo. Para trabajadores formales y de la economía popular. Inclusión de cláusulas de género en todas las negociaciones colectivas. No al ataque a Convenios Colectivos de Trabajo. No al Ajuste.

-Jardines maternales- paternales en los lugares de trabajo, de estudio y barrios.

-82% Móvil para nuestros Jubiladas.

-Basta de Violencia hacia las Mujeres, NNyA; en todas sus formas y ámbitos. Basta de -Feminicidios. Justicia y condena efectiva ya!.

-No a los Juicios Abreviados o medidas de Probation.

-Aprobación Ya! de Ley de Emergencia en Violencia de Género Y Efectivizaciòn Ya! de la Emergencia en Violencia de Género en Paraná aprobada.

-Aprobación Ya! de la ley de acceso a pensión a hijxs de víctimas de feminicidios.

-Educación Sexual Integral.

-Que quienes ocupan cargos en las Unidades Fiscales de Género sean concursados, a través del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos. Por un sistema Judicial No machista.

-No a la Trata de Personas. Al Negocio de la Prostitución y en Narcotráfico: Exigimos políticas públicas que restituyan derechos sociales a mujeres vulneradas y en situación de prostitución.

-Rechazo al Proyecto de Ley de la Legisladora de Cambiemos Gabriela Lena de reglamentar esta violación a los derechos humanos.

-Por la persecución penal efectiva contra tratantes, proxenetas y sus cómplices.

-Desmantelamiento de las redes de trata y prostitución.

-Por el cumplimiento de Convenciones Internacionales de rango constitucional, la ley de trata de personas, decretos y resoluciones, decomisación de bienes a los explotadores.

-Acompañamiento y asistencia a sobrevivientes. Sin prostituyentes no hay trata. Justicia por las Mujeres Desaparecidas y Asesinadas ya!

-Por presupuestos federales y acordes para el cumplimiento efectivo de la ley 26.485 y 26.364. Ejecución Ya! Del Plan Nacional de Prevención y Erradicación de Violencia hacia las Mujeres. No a los recortes Presupuestarios.

-Derogación de la ley antiterrorista. Repudiamos la criminalización de la protesta social.

-Exigimos la inmediata liberación de la Compañera Milagros Salas.

-Respeto a la diversidad sexual. Cumplimiento e implementación del cupo laboral trans. Por una ley de reparación histórica para las mujeres.

-Por la no criminalización y discriminación de las identidades diversas. Justicia Ya! Por las compañeras asesinadas.

-Equidad de participación en la conformación e integración de candidaturas políticas y gremiales.



"El 8M Paramos Todas. Porque ser feministas populares es luchar por la emancipación social y combatir el orden jerárquico y las asimetrías de poder; en el que lo "femenino" y los géneros disidentes están a merced de quienes no quieren perder sus privilegios. Por eso nuestra voz en alto!; molesta y desafía. Por ello luchar por justicia social y equidad es desafiar el orden patriarcal, heteronormativo y capitalista", finaliza el comunicado de Red Alerta de Entre Ríos.