Otorgan hasta 400 turnos por día para tramitar el boleto estudiantil gratuito

Requisitos y recomendaciones

En el marco de la revalidación de la Tarjebus para que estudiantes primarios y secundarios accedan al boleto estudiantil gratuito, desde la oficina de calle Enrique Carbó 942 se informó a Elonce TV que se otorgan hasta 400 turnos en el día para tramitar dicho beneficio."De lunes a viernes desde de las 9 estamos dando los turnos para el día, y hasta que se terminen los 400 turnos", confirmó ael programa que se emite por, José Carlos Hillairet, responsable en Tarjebus.Según explicó, "este sistema de turnos ha tenido muy buena aceptación y ya no se generan las largas colas, no hay amontonamiento de gente". Los interesados realizan la cola para sacar el turno y luego regresan al horario estipulado. Se atiende hasta las 17.45."Ayer atendimos hasta 500 personas por día y vamos a evaluar, en los próximos días, de entregar más turnos", adelantó Hillairet.En la oportunidad, el responsable de Tarjebus en Paraná recomendó a los estudiantes que concurran a la oficina de calle Enrique Carbó 942 "con la documentación que necesita".Porque el beneficio del boleto estudiantil gratuito es para aquellos que "residan en Paraná, que el establecimiento educativo esté dentro del ejido de Paraná y que el mismo sea público o publico de gestión privada"."La municipalidad está entregando 50 viajes por mes. Cuando vienen acá, le configuramos la tarjeta con esos primeros 50 pasajes, y a partir del mes de abril cada beneficiario deberá pasar por un punto de venta de Tarjebus y hacer la recarga gratuita de esos 50 pasajes para el mes en curso", detalló."Aquellos alumnos que no cambiaron de condición y tienen la Tarjebus, es decir que siguen siendo primarios o secundarios, les solicitamos que traigan la tarjeta, el DNI, una copia del DNI y la constancia de alumno regular de la escuela del 2017. Con esos requisitos, se les genera una tarjeta nueva con la calidad que le corresponda y si nunca tuvieron una tarjeta, el plástico tiene un costo por única vez de $20", agregó Hillairet.Aquellos que no encuadran en los requisitos para acceder al boleto estudiantil gratuito, no pierden los beneficios pero pasan a pagar el valor del pasaje ($0.70 los primarios y $1.75 los secundarios)En la oportunidad, se aclaró que las tarjetas de primarios y secundarios del ciclo anterior tendrán una duración hasta el 31 de marzo.Mientas que aquellos jubilados y trabajadores que deben renovar su Tarjebus, pueden pasar por la ventanilla con copia del recibo de haberes, pero aquellos que deben tramitar un nuevo plástico en caso de extravío, tendrán que obtener un turno para la tramitación.