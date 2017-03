Muchos reprueban los exámenes de conducir: Cuál es el error más común

El director de Examen de Conducir del municipio de Paraná, Alberto Ceballos, dio cuenta de la importante cantidad de personas que concurren a rendir y no pasan las pruebas, tanto en lo teórico y como en lo práctico.Durante el programadeejemplificó: "En un mes, de 1.335 trámites, registramos 112 errores en el práctico. Mientras que de 450 exámenes teóricos, hubo 95 reprobaciones, lo cual da cuenta de un porcentaje elevado de personas que no pasan la prueba teórica".Puso de relieve que "para aprobar el práctico tienen que conducir bien, deben salir con el 100% de aprobación, porque un vehículo es un arma". Y ejemplificó: "Pueden manejar bastante bien, pero. Hay gente que ha reprobado cinco veces y nosotros seguimos insistiendo. Incluso". Y relató un caso insólito: "Acá, hace un tiempo,. Así que reprobó de arranque nomás".Asimismo, opinó que "el paranaense es desordenado para conducir, no presta atención y a veces está más pendiente del celular. El que maneja en Paraná, seguramente puede hacerlo en cualquier parte del mundo. La gente debe tomar conciencia", cerró Ceballos.