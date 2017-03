Paraná tendrá "un sistema de estacionamiento totalmente automatizado"

A ocho meses del cambio en el sentido de circulación de las calles céntricas de la ciudad, el secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná, Rubén Amaya, anteel programa que se emite porrealizó un balance del reordenamiento del tránsito."A la fecha, seguimos analizando el tránsito y viendo que los cambios que propusimos responden a lo que estudiamos, y", subrayó el secretario municipal, al tiempo que aclaró: "No vivimos dentro de un termo o un submarino"."Sabemos que tenemos que hacer unos ajustes y éstos están directamente relacionados con el estacionamiento porque el mayor inconveniente que tenemos con el tránsito en la ciudad es por cómo estacionan de mal, los conductores tanto de autos como de motos", apuntó Amaya.Y en esa línea, identificó los "puntos calientes" donde se registran inconvenientes con el estacionamiento. "Si saben que no tienen que estacionar sobre calle España, por qué lo hacen. El conductor de la moto por qué se estaciona sobre la vereda de la sucursal del Banco Entre Ríos de calle La Rioja", ejemplificó.Más adelante, el responsable de Servicios Públicos de la comuna aseguró que, al comentar que él está conocimiento de las críticas de los paranaenses por las sanciones a los infractores."La multa es el último recurso al que recurrimos porque la gente no obedece.", justificó.Cuando se le consultó a Amaya si la falta de señalización y cartelería obsoleta, este adelantó:"Estamos preparando toda una señalética nueva para cuando implementemos el sistema de estacionamiento medido y deje de existir el tarjetero, el cual pasará a ser un controlador a través de una cooperativa".

"El tarjetero dejará de cobrar y todo será forma automática"

Respecto de los tarjeteros indicó que están empadronados y a través de la Dirección de Tarifado, se les entrega una credencial."Si bien no es el sistema que nosotros queremos, es el que funciona en la actualidad, y", subrayó Amaya.