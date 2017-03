Recorrida por túneles: "El pueblo está interesado en conocer nuestros orígenes"

Video: Paseo por los Túneles de Paraná

El guía Julio Ruberto, de la ONG Rescate de la Historia, condujo a los interesados por los distintos puntos de un recorrido que despierta cada vez más interés. Gran cantidad de paranaenses y visitantes acudieron a la cita.El recorrido incluye: el túnel de la Bajada de los Vascos, la boca de mina frente a la ex disco Excándalo, casa de Menenado (la "casa embrujada") y Antigua Cervecería.La ONG busca que los habitantes de Paraná conozcan la transformación urbana que ha experimentado su ciudad, tomando contacto con las construcciones menos conocidas y por ello menos apreciadas, por encontrarse ubicadas bajo tierra. Retoma así las investigaciones iniciadas por el paranaense Miguel Mernes, ya fallecido.Ruberto, en diálogo con, confió: "Nos emociona ver que el pueblo de Paraná esté tan interesado en conocer nuestro orígenes, descubrir por su propia vista estas cosas que están ocultas. Nos tiene que enorgullecer estas cosas, son construcciones que están bajo tierra y algunas no, que están a la vista".Respecto de la polémica sobre "la edad de Paraná", Ruberto aseveró que se intenta "mostrar esto, y que cada uno saque sus propias conclusiones sobre la antigüedad de nuestra ciudad".Asimismo explicó que "hay diferencias entre las construcciones realizadas por personal municipal en el siglo XX, y las hechas por los guaraníes y las personas traídas de África como esclavos. Acá se muestra la capacidad técnica que tenían en la mano de obra para hacer una pared muy prolija de unos 80 cm de ancho; algunas han sido demolidas, para usar el material en la otra pared más nueva. Pero se nota la diferencia, la más antigua es muy prolija".Al mismo tiempo el guía explicó que "se aprecia un trabajo de cantería impresionante y una calidad que no se puede repetir hoy en día con los albañiles actuales".Puso relevancia en "la recolección de las piedras, el tallado que han realizado, como así también el trabajo de acomodarlas para que formen la pared y hacer el arco de medio punto, e ir copiando el techo el túnel, es impresionante. Sigue subiendo para llegar a la barranca".A su vez observó: "Se sabía que todos los edificios estaban conectados bajo tierra. De esta manera, para impedir el paso se hicieron gruesas paredes de hormigón bajo tierra. El Ejército argentino se encargó de cortarlos sistemáticamente para impedir la circulación".Los participantes aseguraron que "la experiencia fue hermosa", que el relato "es muy interesante" y entendieron que debería hacerse "en forma más continuada". Elonce.com.