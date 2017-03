DT de Neuquén golpeado durante un partido contó cómo fue la agresión

Un lamentable hecho de violencia se produjo durante el partido que disputaban Atlético Neuquén y Sportivo Urquiza, en el marco del Torneo Federal C. Durante el entretiempo, cuando el conjunto local se imponía por 1 a 0, el director técnico del Pingüi, Pablo Comas, fue agredido a golpes de puño por un allegado de la V azulada.



En diálogo con Elonce TV, Comas contó que "son cosas que no deberían pasar. Quién me agredió es fotógrafo y trabaja para el club. Se dio que se armó un tumulto y terminé agredido. Estoy tranquilo, con la cabeza puesta en la semana de trabajo, bajando los decibeles y tratando de poner todo en manos de la Justicia".



Relató cómo sucedió la agresión y aseguró que "fui a saludar al árbitro. Pensaron que iba a protestar algo pero no fue así. En ese momento, aprovechó que yo estaba mirando que mis jugadores no se metan en líos y me golpeó. Después de que pasó todo esto entré al vestuario, saqué a mis jugadores de ese mal momento, les llevé tranquilidad. Traté de ponerme bien y volver rápido al juego, que para nosotros era un partido clave".



Tras el violento suceso, el agresor salió de del campo de juego, pero los miembros del operativo de seguridad actuaron, lo detuvieron y fue trasladado en una camioneta de la Policía. Finalmente el partido continuó y Neuquén se terminó quedando con la victoria por 2 a 0.



No obstante, este lunes el hombre le pidió disculpas y se hizo cargo de lo ocurrido. "Está arrepentido, se disculpó, acepté las disculpas. Es una lástima porque se ensucia al fútbol, a un club grande de la ciudad. Hoy por hoy están en boca de todos y no toda la gente de esa institución es así".



Manifestó además que es la primera vez que le sucede algo similar y expresó que "hay que concientizarse de que es un deporte, es un partido de fútbol y tiene que terminar ahí". También informó que se realizó estudios y no tiene fisuras ni tampoco el ojo comprometido. Elonce.com