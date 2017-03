Charanguista paranaense rememoró cómo fue el encuentro con el Papa Francisco

Paraná El charango de un músico paranaense fue bendecido por el Papa Francisco

Días atrás informábamos que el charango del músico paranaense Nicolás Faes Micheloud recibió la bendición del Papa Francisco, en el marco de la gira Artística, Humanitaria y por la Paz, que llevó a cabo junto al coro de la Facultad de Medicina de la UBA, bajo su director Darío Ingignoli, la pianista Guadalupe Ceballos, y el tenor Duilio Smiriglia.el nuevo programa que se emite por, cómo fue el encuentro con el Sumo Pontífice. "Se generó un diálogo mientras tocábamos un Ave María", rememoró. Es que Faes Micheloud fue presentado a Su Santidad por intermedio del Padre Pedro, uno de los famosos curas villeros y a quien Francisco reconoció porque había sido su capellán."Intercambiamos unas palabras y en ese momento, él me agarra la mano y continua todo un dialogo por el que no me deja seguir tocando. Fue muy lindo porque Duilio siguió cantando pero yo ya no lo pude seguir acompañando", recordó el músico paranaense."Es difícil llegar a conceptualizar algo desde las emociones, realmente fue muy especial, muy lindo", reconoció el charanguista.En la oportunidad, Faes Micheloud señaló que la gira Artística, Humanitaria y por la Paz comprendió una semana muy intensa de conciertos y diversas actividades, algunas con fines solidarios. Pero no fue sino hasta último momento que pudo llegar a la bendición de Su Santidad."El 20 habíamos tocado en la Basílica San Pedro, en un misa que ofició un obispo mexicano y nos habíamos quedado con las ganas de poder tocar algo para Francisco. Después, en una charla con uno de los obispos, le comentamos esto, y nos dijo que lo hiciéramos al día siguiente", comentó el charanguista. Y según reveló en las palabras del religioso, éste les dijo: "Siéntanse libres porque con los argentinos, es algo único lo que pasa en ese momento con Francisco"."El hecho de bendecir el charango es bendecir el trabajo que uno viene llevando adelante desde hace muchos años, fundamentalmente con la Misa Criolla y otras obras", agregó.Para finalizar, Faes Micheloud resaltó el trabajo que se realiza en la Escuela de Música de Paraná, donde desde hace dos años se dicta la carrera de charango en forma gratuita.