Días y horarios para tramitar tarjetas para el boleto estudiantil gratuito

Los interesados deberán concurrir a las oficinas de Tarjebus, calle Enrique Carbó 942 en los siguientes horarios: para obtención de un turno, de lunes a viernes de 9 a 9.30 horas; y para atención de turnos, de lunes a viernes de 9.30 a 17.30.



Los requisitos son los siguientes:



- Para los alumnos que poseen tarjeta (primaria o secundaria) y su condición no cambia durante el ciclo lectivo 2017 deberán presentar:

a) Copia de DNI - (Solo DNI tarjeta)



b) Copia certificado alumno regular 2017 (no constancia de inscripción con especificación si el establecimiento es público o público de gestión privada)



c) La tarjeta actual que utiliza en el sistema. ? (TARJEBUS)



- Para aquellos alumnos que no poseen tarjeta o han cambiado su condición:



a) Copia de DNI (Solo DNI tarjeta)

b) Copia certificado alumno regular 2017 (no constancia de inscripción)

c) La tarjeta tiene un costo de $20

d) Este trámite es personal



Cabe señalar que el beneficio de la gratuidad tanto para alumnos primarios y secundarios es otorgado por la Municipalidad de Paraná para aquellos alumnos que cumplan con los siguientes requisitos: residir en Paraná, la institución educativa debe estar radicada dentro del ejido, y la institución sea pública o pública de gestión privada.



El resto de los alumnos que no cumplan con alguno de estos requisitos seguirán rigiéndose con la tarjeta con tarifas subsidiadas cuyo valor del pasaje es de estudiante primario $ 0,70 y estudiante secundario $ 1,75.



Todas las tarjetas tendrán un tope de 50 pasajes mensuales los cuales se podrán recargar en cualquiera de todos los puntos de venta y recarga de Tarjebus. La fecha límite para la realización de dicho trámite será el día 31 de marzo, fecha a partir de la cual las viejas tarjetas dejarán de tener vigencia.