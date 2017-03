Evento solidario para ayudar a pagar intervención quirúrgica de un joven

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

Su familia organizó el evento que se desarrolló durante toda la jornada de este domingo. Hubo fútbol, cantina, festival folclórico, con gran participación de gente.



Yolanda Nichea contó a Elonce TV que el joven "sufrió un hecho de inseguridad en julio del año pasado. Él venía de un cumpleaños con un grupo de amigos, cuando dejan a una amiga en el barrio Paraná XIV en su casa, unos muchachos la atacan, mi hermano con los otros chicos se vuelven y la defienden. Enzo le dijo `no le pegues, es mujer`, entonces el agresor le asestó una puñalada, sin mediar palabra, a mi hermano en el cuello".

La intervención quirúrgica se realizará el martes próximo.



"Además de la cobertura que le realiza el Iosper, necesita además 10 mil pesos", aseveró.



Mencionó que su hermano necesita ser intervino quirúrgicamente de nuevo, "porque no le cierra el orificio de la cirugía que le hicieron el año pasado a la altura de la carótida. Los nervios de esa zona hacen presión sobre la carótida y no dejan que el flujo sanguíneo fluya con normalidad".



"Él salió adelante con toda la fuerza de voluntad que tiene, pero en julio del año pasado, estuvo mal, luchó por su vida. Hasta la fecha, no puede recuperar el habla, está con tratamiento médico, fonoaudiológico, psicológico, de rehabilitación. Seguimos peleando para que pueda recuperar el habla y ser el pibe de antes de este hecho", contó.



"Llegamos al objetivo: afortunadamente en pocas horas pudimos recaudar la plata que se necesita para la operación". Dijo además que el "objetivo solidario" se extiende porque "debemos juntar para medicamentos, para pagar neurólogo, rehabilitación, fonoaudióloga".



Puso relevancia que hasta el momento, por el hecho que sufrió su hermano "no hay detenido". Elonce.com.