"La realidad social cambió y la ley debe dar una respuesta"

El primer módulo de este viernes, giró en torno de los "desafíos contemporáneos en técnicas humanas de reproducción asistida". La exposición estuvo a cargo de las disertantes Marisa Herrera y Natalia De la Torre.



La doctora Marisa Herrera es una de las autoras del Código Civil, especialista en Reproducción asistida. Participó de los debates sobre este tema en el Congreso. Es docente e investigadora UBA.



En diálogo con Elonce TV, Herrera aseguró: "Las técnicas de reproducción asistida han avanzado un montón, cada vez nacen más chicos producto de fertilización asistida. Hay temas que cada vez son más complejos: Por ejemplo, estamos teniendo el tema de gestación por sustitución, o sea el mal llamado alquiler de vientres. Al nacer ¿qué hacemos por ejemplo cuando la madre no se siente madre? Ante esto hay que entender los conflictos jurídicos".



Consideró positivo que "se interpele a la ley, ¿hasta qué punto recepta estos avances o está en contradicción, o los pone en un lugar difícil?".

En otro tramo del diálogo, puso relevancia en que "hay 20 mil embriones criopreservados en distintos centros. ¿Qué hacemos con eso, hay que dar una respuesta legislativa?".



"Los donantes, ¿cuántas veces puede ser donantes de óvulos?; exponen sus cuerpos, ¿quién las protege? Hay hombres que regentean mujeres para ser donantes, esto es una violación al derecho humano. La lay es una herramienta muy importante para poner límites, para empoderar a los más débiles. Estos son los debates que tienen que darse".



Además se refirió a las problemáticas que se generan en el marco del matrimonio igualitario. "Hay chicos que nacen dentro del matrimonio de dos mujeres, donde una era la que ponía la cara y la otra quedaba invisibilizada. Los chicos no pueden entender como la otra, que también es su mamá, no tiene un lugar en el derecho. En este mundo entramos todos, se trata de aceptar realidades diferentes; por el mismo hecho de ser seres humanos, tenemos que estar contenidos en el Código o en la ley", puso relevancia.



Se refirió también a uno de los temas que abordó en la jornada: La posmortem, "qué pasa si en pleno proceso de reproducción asistida, mi pareja fallece. ¿Puedo seguir adelante con la técnica o no?. El chico que nace, ¿lleva el apellido de él, lo hereda o no".



Asimismo se refirió a la importancia de la educación en este proceso. "Creo que hoy la violencia de género siguen siendo muy fuerte porque seguimos teniendo una sociedad sumamente machista que espera que las mujeres hagan `los trabajos de la casa`, y es lo que tenemos que evitar, se tiene que realizar de a dos. Es una construcción a muchos años pero hay que empezar en algún momento", entendió. Elonce.com.