Agmer Paraná se movilizará el lunes

Los problemas en las liquidaciones

Descuentos por paro

Agmer Paraná anunció que el lunes 6 de marzo se movilizará desde la sede gremial de calle Laprida a Casa de Gobierno. La concentración está fijada para las 9:30 horas y según se adelantó, se espera la presencia de otras seccionales del sindicato para acompañar la protesta.Esa no será la única acción en el marco del paro semanal que determinó el gremio a nivel provincial. En efecto, desde la seccional local, se anticipó aque "día por día" en asamblea se irán delineando nuevas acciones."Nos ningunean en la paritaria, no nos dan el aumento que necesitamos y encima nos liquidan mal metiéndonos los manos en los bolsillos por montos de dos mil, tres mil, cinco mil, diez mil y hasta el sueldo entero. Es una falta de respeto y un abuso", se despachó el secretario general Claudio Puntel: "Vamos a estar respondiendo en la calle, en la lucha, con todos los compañeros movilizados", subrayó.Puntel se refirió a la reiterada situación que viven los docentes por las sueldos mal liquidados: "La situación es gravísima", graficó y pidió que el tema "se resuelva de una buena vez", para lo cual entendió necesario "que se caiga el contrato que hay por la tercerización de los salarios" y que éstos vuelvan a ser liquidados "en la órbita del CGE".En otro orden, al referirse a los descuentos que se realizarán en los haberes de quienes se sumen a la huelga la semana próxima, sostuvo que "cada vez que el titular del Consejo de Educación, José Luis Panozzo, sale a anunciarlo nos ahorra tener que salir a animar a los compañeros a movilizarse porque eso crea mucha indignación y bronca"."Esto va a ser respondido con el repudio generalizado y la movilización de todas las escuelas", retrucó sin dejar de mencionar que el aumento ofrecido del 18 por ciento "no nos permite ni siquiera cubrir lo que vamos a perder este año y menos recuperar lo que perdimos en 2016".