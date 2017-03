"Pudo haber sido mucho peor", advirtió la vecinalista de Puerto Sánchez

Policiales Atacaron a presidenta de la Vecinal por organizar reunión contra la inseguridad

El desencadenante, la lucha contra la inseguridad

Preocupación en la familia

"No pasó nada más grave, solo porque no fue el momento,", reconoció a, Mariana Ríos, la presidenta de la vecinal de Puerto Sánchez y"Ya me habían advertido, me habían amenazado también", reveló tras el intento de ataque a su vivienda.Es que la mujer, junto a otros vecinos del barrio El Morro, habían organizado una reunión con el jefe de la comisaría octava con jurisdicción en la zona, por los hechos de inseguridad registrados.. Los corrieron, pero, él se da cuenta y trata de evitarlo. Forcejearon y le pega con el caño del arma en la cabeza", completó.Como consecuencia de la lesión, el hijo de la vecinalista registró un profundo corte en la cabeza que demandó cinco puntos de sutura."Mi hijo cae, estos sujetos corren y los vecinos salen detrás de ellos", recordó la mujer.Tras el episodio, alertaron a vecinos de barrio El Morro., subrayó la vecinalista., ya que hubiese sido mucho peor", reconoció la mujer al advertir que anoche hubiera podido acabar con la vida de uno de sus hijos.El atentado contra Ríos fue desencadenado por las actividades que ésta viene organizando contra los hechos de inseguridad registrados en la zona de Puerto Sánchez."Hemos hecho varias denuncias y con los vecinos, desde hace un tiempo queporque esta gente que vive en barrio El Morro había empezado a bajar, y", explicó la mujer.Y en esa línea, enumeró: "A mi hijo le robaron el celular, a mi otro hijo, la canoa; a otro chico quisieron robarle el remo y el motor"., advirtió la mujer."Todo esto te da un poco de miedo, porque en un lugar tranquilo, en el que nunca ha pasado nada, somos vecinos que todos nos conocemos, que pasen estas cosas con gente que no es de acá,sobre todo porque uno tiene hermanas, hijos", advirtió el hijo agredido de la vecinalista.En ese marco recordó cómo fue el violento episodio que le tocó vivir, por defender un atentado contra la casa de su madre."Bajaron unos individuos para el lado de Puerto Sánchez, frente a la casa de mamá. Eran cuatro y un quinto con un revólver en la cintura. Empezamos a forcejear porque venía directo a mí,El joven salvó su vida gracias a otro vecino que lo espantó.En la oportunidad, agradecieron el apoyo del personal policial de comisaria octava, del 911, y del hospital San Martín donde fue atendido a causa de la lesión en el rostro.