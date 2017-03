La última asamblea organizativa para el Paro de Mujeres será este viernes

El encuentro de este viernes será el último antes del Paro Internacional de Mujeres. Allí se terminarán de definir las acciones que tendrán lugar en Paraná el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La cita es para las 18 en la Facultad de Trabajo Social, ubicada en calle Brown 54.Entre otras cosas, se armará la lista de las mujeres que tomarán la palabra en el acto principal que se realizará el 8 de marzo en la Plaza 1º de Mayo, donde habrá lectura de documentos de las organizadoras e intervenciones artísticas. En ese sentido se acordó que quienes no estén presentes en la asamblea de este viernes, luego no podrán ser oradoras.Cabe recordar que ya se resolvieron las dos acciones principales del 8M en Paraná. Por la mañana, paro y asambleas en los lugares de trabajo, en el horario de 10 a 12 donde se hablará y debatirá entre las trabajadoras acerca de los objetivos del Paro Internacional. Y por la tarde la concentración en la Plaza 1º de Mayo, a las 17, para luego marchar a Casa de Gobierno y Tribunales, previo paso por la Municipalidad.Además, se invitó a todas las mujeres a sacarse fotos o realizar videos breves contando por qué paramos en Paraná y en Entre Ríos, y enviarlos a la casilla de mail: asambleaparticipativa8m@gmail.com La Asamblea Participativa por el Paro Internacional de Mujeres está integrada por más de un centenar de mujeres de distintos sectores sindicales, educativos, políticos, estudiantiles, universitarios, integrantes de organizaciones de mujeres y de la diversidad y también mujeres que no están nucleadas en ninguna organización.