Protestaron en la peatonal por el recorte nacional en ciencia y tecnología

La Asamblea de Trabajadores de Ciencia y Técnica de Entre Ríos realizó su primera manifestación pública para intentar frenar el vaciamiento del sistema y la privatización de la ciencia.

A la lectura bibliográfica; la producción de hipótesis, premisas y conclusiones; el trabajo de campo; y las participaciones en congresos y jornadas, su suma otra actividad entre los becarios e investigadores locales del Conicet: las asambleas y manifestaciones públicas.

Un grupo de unos 30 jóvenes, la mayoría mujeres menores de 30, se reunieron a la sombra de las enredaderas en una de las glorietas de la peatonal San Martín, frente a la Plaza 1° de Mayo, en protesta por el recorte presupuestario nacional en ciencia y tecnología.



Desde las 10 y hasta después del mediodía del inicio de marzo, desplegaron una modesta Feria de Ciencias -al mismo tiempo que en otras ciudades del país-, repartieron volantes y conversaron con las personas que se interesaban en la problemática.

En un par de mesitas exponían libros y tesis, y en los alrededores habían dispuesto afiches con los temas por ellos tratados: trayectoria de vida de juventudes rurales, escuelas en cárceles, intermediación laboral para jóvenes, educación para los hijos de las madres que cobran Asignación Universal por Hijo, educación sexual integral en las escuelas de Entre Ríos, juventudes y ciudadanías en Entre Ríos, y varios otros mayoritariamente relacionados con las ciencias sociales. Mientras compartían el mate y pintaban una bandera que exigía "No al recorte en ciencia", conversaron con El Diario sobre el conflicto. Paradigmas "Nos sumamos al paro nacional de Conicet y de centros científicos de todo el país. Estamos tratando de compartir un poco el trabajo que hacemos, y a su vez protestando en contra del recorte en ciencia y técnica, que ocurre a partir de octubre pasado cuando se aprobó un nuevo presupuesto mucho más bajo que el que había, y sobre todo a partir de que entran menos investigadores a la carrera del Conicet", indicó Gretel Schneider, de la Facultad de Ciencias de la Educación, a quién le queda un año de beca antes de tener que dedicarse a otra cosa.



"Mi futuro lo veo truncado en relación a la investigación: si hay pocos ingresos tengo que empezar a buscarme otro trabajo, igual que muchos compañeros", comentó. Su tema: educación en cárceles, la importancia desde el punto de vista de los estudiantes.

"Hay unos 500 becarios recomendados que no pudieron ingresar en la carrera de investigadores (dos de ellos de nuestra provincia). Pedimos que se aumente el presupuesto, que ingresen estas personas, que haya más movilidad al respecto en la provincia. También el reclamo se aboca a que hay un cambio en el paradigma en el desarrollo de las ciencias, en el cual se busca desarrollar las ciencias aplicadas más que las básicas. Se pide a los científicos desarrollos de patentes y elaboración de cursos de administración de empresas, es toda una política que cambia la línea que traía la ciencia y la tecnología, apuntando más hacia el sector privado", explicó Alejandra Fernández Osuna, becaria doctoral que se formó en la Uader y se dedica a la paleontología de aves. Vacancia Hace una semana se conformó la Asamblea de Trabajadorxs de Ciencia y Técnica de Entre Ríos, con el objetivo de enfrentar el ajuste en el área y que se evite el vaciamiento y la destrucción del sistema científico y tecnológico nacional.

"Uno de los problemas con los que nos encontramos es que el Conicet no nos quiso informar sobre el número de investigadores que tenemos. Calculamos que hay unos 250 trabajadores del Conicet en toda la provincia, entre becarios e investigadores. Ahora intentamos convocar a todos, por los medios, de boca en boca, para la próxima juntada que será el 11 de marzo por la mañana, en esta plaza. Vamos a articular con el resto del país en reuniones generales, en las cuales irán nuestros representantes provinciales: uno por la costa del Paraná y otro por la costa del Uruguay", informó Schneider.



"Entre Ríos, después de Santiago del Estero, es la provincia con menos investigadores por población. Es un área de "vacancia geográfica", no se ha desarrollado ni ha sido prioritaria para el ingreso de investigadores a lo largo de los años. Deberían incorporarse más becarios de nuestra provincia por esta situación, queremos que quede claro que hay mucha riqueza social y ambiental para generar un montón de investigaciones. No queremos que pare ni que se desperdicie; queremos que se invierta en investigación", solicitó Gretel. ¿Ciencia para qué? "Estamos ante una mirada cínica del gobierno. Nuestra única perspectiva es un poco de escucha y de mirar hacia los reclamos colectivos, pero no tenemos mucha esperanza de cambio", subrayó Schneider.

"Mi perspectiva, un poco idealista, es que producir ciencia tiene sentido si queremos construir una sociedad más justa e igualitaria, con otro tipo de vínculos. Nuestro ideal es que esto que producimos se traduzca en políticas públicas", agregó.



Nahuel Citer, licenciado en ciencias políticas que investiga procesos de intermediación laboral en jóvenes, apuntó a que "tiene que ver dónde pone las fichas el Estado en función de la construcción de un sistema científico nacional. El Conicet no es un organismo cualquiera, ha sido reconocido legítimamente por sus avances en todo el mundo. Más que mantener científicos, la cuestión acá es mantener el sistema científico y desarrollarlo para bien. Una ciencia en la cual se sepa que la conjunción de las sociales, las aplicadas, las básicas y las duras son aportes que hacen al conocimiento y a los saberes en diferentes lugares. Una ciencia para el desarrollo sustentable y del saber en términos de soberanía científica, de capacidad, de capital intelectual, de capital cultural, de empoderamiento de nuestros ciudadanos. La ciencia como herramienta capaz de poner en discusión supuestos con nuestras propias prácticas".