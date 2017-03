Las hermanas que buscaban a su padre en Paraná lograron reunir a la familia

Tres hermanas que actualmente viven en la localidad bonaerense de Zárate, se reencontraron este fin de semana con sus siete hermanos en Paraná, ya que lamentablemente su padre, Julio Antonio Pérez a quien no veían desde hacía 20 años, falleció hace cinco años atrás."Viajamos este sábado a Paraná, éramos 10 en total, entre maridos e hijos. Nos recibieron muy bien en la casa de Belén, la segunda mujer que tuvo mi papá", contó Gisela, la menor de las tres hermanas.Es que Gisela Sabrina de 28, Yanina Soledad de 29 y Cintia Vanesa de 30, se habían comunicado a mediados de febrero conpara pedir ayuda para encontrar a su papá, a quien no veían desde hacía 20 años.Lamentablemente, el padre ellos había fallecido hacía cinco atrás, un 4 de octubre a los 48 años.Pero esta historia, finalmente si tuvo un final feliz ya que fue este este feriado de Carnaval que organizaron el viaje hasta la capital entrerriana para reencontrarse con el resto de sus hermanos: cuatro del segundo matrimonio y otro tres de la tercera pareja que tuvo su padre."Los conocimos, nos reencontramos, y prometieron viajar a Zárate para no perder el contacto", alentó Gisela.