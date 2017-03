Una vecina encontró 19 alacranes en el patio de su casa en Paraná

Con las lluvias de los últimos días y las cálidas noches que se registran, se genera un ambiente propicio para la aparición de alacranes, tal es así que"El haber encontrado casi 20 significa que en el patio de la casa debe tener,lugares en los que pueden encontrarse poblaciones grandes. Ya que generalmente ellos se ubican en desagües y cámaras sépticas porque son bichos solitarios", explicó ael programa que se emite por, Silvina Saavedra, responsable de Ambiente Sustentable de la Municipalidad de Paraná.

"Si en una casa encontramos alacranes, generalmente vamos a seguir encontrando"

Según reveló Saavedra, han tenido reportes por la, y se alimentan de larvas muy chiquititas, por lo que si encontraron un lugar adecuado con mucho bicho, van a sobrevivir, sino se terminan muriendo", aclaró."Uno no puede evitar que haya alacranes, no podemos echar veneno para matarlos, porque generalmente están en lugares ocultos y los insecticidas no tienen alto poder residual. Lo que hay quey la forma de evitarlo es tapando los desagües, poniendo burletes en puertas y ventanas", recomendó la titular de la repartición municipal."Los gatos son cazadores de alacranes, el perro advierte la presencia del alacrán, y son buenos controladores las gallinas y los pájaros porque se los comen", agregó Saavedra, al tiempo que aclaró:

"Los marroncitos que tiene las pinzas finitas, son los que pueden generar un cuadro grave en un niño"

"Los casos de picaduras de alacranes, en los niños, pueden ser moderados o graves", advirtió la responsable de Ambiente Sustentable de la Municipalidad de Paraná.Y en esa línea recomendó: ", y se lo traslada inmediatamente al hospital San Roque, donde se evalúa el cuadro y si es necesario o no, aplicarle la antitoxina"."Mientras que en los casos de adultos, en las personas de factor de riesgo como diabéticos o hipertensos, la neurotoxina puede elevar más la presión, pero no se han reportado casos graves en adultos, si en niños", diferenció."Si se animan, se los puede capturar, los ponen en un frasquito con un algodón con agua y deben, porque colaboramos con el Instituto Malbran, ya sea para investigación o para la producción de la antitoxina", explicó Saavedra.