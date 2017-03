El Foro Ecologista reivindica al Parque Nuevo como área protegida

Preservar los espacios

El menor impacto

Propuesta

Área protegida

Cerco perimetral

Orígenes

La semana pasada se publicó una nota sobre la iniciativa del gobierno municipal para construir un planetario en el Parque Nuevo. En el texto se daba cuenta de lo expresado desde la Secretaría de Proyectos Estratégicos en cuanto a la necesidad de que sea derogada la declaratoria de área protegida tanto para la construcción del mencionado proyecto como del Parque Tecnológico, también pensado para el extremo oeste de esa zona de la ciudad.Esta idea generó la respuesta del Foro Ecologista. Desde la organización ambientalista sostuvieron la necesidad de mantener la declaratoria sin oponerse al planetario pero sí a la propuesta vinculada a la producción tecnológica. "Son dos cosas distintas que con alguna mala intención política quieren atarlas para venirse con este negocio de venta inmobiliaria del parque tecnológico" dijo a, Daniel Verzeñassi, integrante del Foro.A su vez, agregó que "no estamos en contra del parque tecnológico pero no queremos que se arrebate una ordenanza de área natural protegida. Presentadas las dos cosas atadas pareciera que es preciso derogar la ordenanza. Nosotros queremos ratificar y poner en discusión política la preservación de los espacios públicos".Consultado sobre la intervención que ha habido en el área en los tiempos que fue una cantera, dijo que "las áreas protegidas de los espacios urbanos en el mundo también son lugares que han sido intervenidos y las sociedades bregan por su recuperación. En este caso, está funcionando el ecosistema de la proximidad del río y tienen la continuidad biológica del borde costero que no ha sido intervenido. Esto permite las migraciones de aves que hacen estación en esos lugares y van resembrando. Con eso no alcanza, también es necesario que concurra la voluntad política".En la nota original, desde la Secretaría de Proyectos Estratégicos habían dicho que "queremos mantener el parque. Por eso, buena parte del planetario es subterráneo. El plan también es que el parque tecnológico sea un área que se pueda ingresar y que los edificios tengan el menor impacto posible". A esto habían agregado que "la idea es que no quede restringida la construcción. Con la declaración que está vigente no se podrían haber hecho ni las veredas".Por su parte, Verseñassi planteó que "quienes propician la estigmatización de la ordenanza de protección no han sido protagonistas de la defensa de ese parque. Algunos funcionarios municipales actuales y de otras gestiones no estuvieron en la defensa de este parque y hoy vienen a proponer el usufructo del lugar".Por su parte, Alfredo Manfroni indicó que "defendemos ese espacio como parte de una ciudad que consideramos como un ecosistema. En su momento, presentamos una propuesta que hablaba de valorizarlo y hacerlo accesible a la mayor cantidad de gente. El proyecto incluye la instalación de un cerco perimetral y tranqueras con la intervención de guardaparques que sean de la misma planta municipal".Esa propuesta fue dada a conocer hace 10 años en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER. Los entrevistados sostuvieron que la presentación se realizó luego de que fuera aprobada la ordenanza, presentada por iniciativa popular, que declaró a las 92 hectáreas como área natural protegida en la modalidad de parque natural. La posible construcción de termas en el lugar fue lo que movilizó a ambientalistas y ciudadanos a promover la sanción de la mencionada norma.Verzeñassi dijo que se pueden construir pasarelas acordes al lugar y mencionó, entre otras intervenciones posibles, la de un planetario u observatorio astronómico. "Dentro del proyecto original del Foro estaba un observatorio o un planetario pero lo que no está contemplado es una instalación industrial porque eso altera absolutamente el espíritu de área natural protegida y condena al lugar a un proceso de pérdida progresiva de territorios" y añadió que "además hay un ofrecimiento para hacer uso de otro territorio para la instalación del parque tecnológico en la zona de los cuarteles".Por su parte, Adriana Rodríguez indicó que "es fundamental hacer un plan de manejo. Nosotros no hemos podido conseguir en Catastro los límites del parque. Lo que planteamos es el cierre para que no sea tierra de nadie y guardaparques para que estén en el lugar cuidándolo. Habíamos pensado una capacitación a cargo del biólogo Alfredo Berduc. En su momento, fue ofrecido a la municipalidad".Los entrevistados también señalaron que el cerco perimetral serviría para delimitar las áreas públicas y que tendría que haber portales de ingreso sobre Larramendi, Anacleto Medina y Estrada. También proponen cabañas que se construirían con material disponible en el territorio.Verzeñassi expresó que "en los registros históricos deberá aclararse porqué hubo que comprar algo que fue concedido para la explotación minera. Sobre el mismo asunto, José Rutar sostuvo que "nosotros tenemos una presentación en Catastro a través de la cual pedimos que se nos explique cómo fue la tramitación del pasaje de las tierras de la fábrica de cemento a la municipalidad. Eso era un comodato y por lo tanto la empresa no puede hacer un proceso de usucapión".