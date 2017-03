Boleto estudiantil gratuito: Regirá para secundarios en el inicio de las clases

Un millón de pasajes

Trabajo de los concejales

El intendente Sergio Varisco firmó en la mañana de ayer el decreto que establece la gratuidad del boleto estudiantil secundario en Paraná. Esta decisión es asumida luego de que el Concejo Deliberante previera en el Presupuesto 2017, destinar 6 millones de pesos en beneficio de todos los alumnos regulares que asistan a escuelas públicas o públicas de gestión privada en la capital provincial.Este adelanto determinado por el Ejecutivo se basa en que aún está en pleno proceso licitatorio el pliego de condiciones del nuevo marco regulatorio del servicio de transporte público de pasajeros."En su momento en el pliego licitatorio establecimos el boleto estudiantil secundario gratuito, pero como la licitación va a llevar su tiempo, algunos meses, no queríamos esperar a que estuviera la concesión nueva, es decir en ejecución, para que empiece a funcionar", dijo el intendente a. "Para no esperar es que emitimos un decreto, a días de que se inicie el ciclo lectivo escolar, a fin de que los estudiantes tengan el derecho a viajar gratuitamente para concurrir a la escuela", agregó el presidente municipal.La cláusula de gratuidad del boleto estudiantil secundario está incluido en los términos del llamado a licitación del transporte público. No obstante, y siendo que aún no se terminó ese proceso licitatorio, es que con el inicio de clases -en principio previsto para el 6 de marzo- ya regirá el boleto gratuito para los estudiantes secundarios.Ese decreto firmado por Varisco, luego será refrendado por el Concejo Deliberante para que los chicos de escuelas públicas y públicas de gestión privada puedan disfrutarlo desde el mismo inicio del ciclo lectivo de este año. El Decreto viene a garantizar que el beneficio ya empiece a regir, previo a lo que resulte del proceso licitatorio aún en trámite.Al momento de fundamentar la decisión de instrumentar el boleto estudiantil gratuito, Varisco afirmó que "lo hacemos porque para nosotros la educación y la salud son sacramentales; son parte de nuestros objetivos a pesar de que las competencias municipales, en esas materias, no son tantas como las que puedan tener la provincia y la nación; a pesar de esto, en todo lo que podamos contribuir en educación y salud, lo hacemos".Se prevé un total de un millón de pasajes por año los que sean utilizados por el alumnado secundario en el año 2017. En los sucesivos años, ese beneficio correrá por cuenta de la empresa que resulte adjudicada en la licitación, ya que es un requisito explícito en el pliego de concesiones.Los boletos podrán ser utilizados de lunes a viernes por los alumnos. Para obtener el beneficio, cada establecimiento emitirá una constancia de alumno regular, que se deberá presentar ante la empresa y la tarjeta le dará el alta con ese beneficio con calidad de usuario gratuito.Este proceso se inició con un trabajo de todo un año del Concejo Deliberante a instancias del Ejecutivo municipal, que consistió en ir superando etapas, como fue aprobar primero el nuevo marco regulatorio del servicio de transporte público de pasajeros, la continuidad con la audiencia pública y la creación de un organismo de monitoreo de transporte que está compuesto por el Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo, técnicos de las universidades y un representante por cada bloque del Concejo Deliberante.