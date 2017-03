La Municipalidad tendrá inspectores para sancionar a vecinos infractores

Control y sanciones

La tormenta de lluvia y viento que se produjo el lunes por la tarde acumuló 36 milímetros de agua en media hora, provocó la caída de árboles y hubo zonas que se anegaron, ocasionando inconvenientes.Al respecto, el titular del Centro Integrador de Servicios Ciudadanos se manifestó muy molesto por lo sucedido, a instancias de que considera que las consecuencias padecidas se deben, en gran medida, "a la actitud irresponsable de muchos vecinos que, sabiendo que n hay recolección de residuos, sacan las bolsas que luego son arrastradas por el agua y terminan tapando una boca de tormenta", sentenció Roberto Sabbioni en diálogo con"No dejamos de reconocer los problemas que tenemos en la recolección. Ahora con los camiones nuevos que vienen vamos a poder cumplir con más eficiencia el servicio", anticipó el funcionario comunal."Me quejo porque no existe un país en el mundo en que se haga la recolección los días feriados. Tenemos un servicio mínimo en Paraná pero en esta ciudad nadie se guarda la bolsita hasta que pase el camión", añadió.En este sentido, dio cuenta de los problemas que hubo en la tarde del lunes con la lluvia, cuando los desagües se vieron colapsados porque se encontraban tapados con bolsas de residuos."Acá hay una cuestión cultural. Yo veo que se ha incrementado este problema. Hay un servicio extra para estos días del fin de semana largo pero vemos que hay la misma cantidad de basura que un día normal, o más incluso", añadió.En este marco, Roberto Sabbioni confirmó a esta Hoja que están dando forma al proyecto que reflota la presencia de cuadrillas de inspectores que sancionarán a quienes no cumplan con las normas establecidas para las prestaciones de servicios básicos."Estamos trabajando sobre este tema y el Intendente no dio el aval para avanzar", confirmó; al tiempo que agregó que la labor será de manera conjunta con el Juzgado de Faltas."Vamos a formar un cuerpo de inspectores que estarán bajo mi órbita y se ocuparán de sancionar a quienes derrochen agua potable o saquen fuera de hora la basura de casa", precisó.En consonancia con ello, indicó que hay días atrás se rompió el brazo del camión encargado de limpiar los contenedores debido al sobrepreso, ya que habían volcado tejas de un casa donde estaban haciendo refacciones."Esto sucede a diario, nos encontramos con contenedores que tienen hierros, escombros y ramas, y esto habla de una mala actitud ciudadana que merece ser sancionada", sentenció."Si creen que le hacen daño a una gestión, están equivocados. Nos perjudicamos todos", continuó Sabbioni con su queja."Hay una gran indiferencia. Esto nos obliga a tener que implementar el servicio de inspectores para toda el área, todo lo que refiere a agua, la poda de árboles, la basura", dijo.