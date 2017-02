Grandes pérdidas en la producción de hortalizas por la lluvia y el intenso calor

Desvaneciendo en el suelo

La lluvia no viene dando tregua a la producción hortícola entrerriana. Ahora, a la cantidad de lluvia caída se le suma el agobiante y persistente calor. Desde la Asociación de Horticultores de Paraná, Mario Bevilaqua, no ocultó su desazón ante el panorama que le toca vivir al sector."La producción ya venía alicaída con tanta lluvia de hace 15 o 20 días atrás, y esto ha sido el detonante", refirió sobre la lluvia caída ayer en la capital entrerriana. "Ya no creo que esté quedando nada", evaluó.Según comentó a Elonce TV, los productores están teniendo "unas caídas tremendas en la producción porque el golpe del agua ayer y todos los calores que estamos teniendo, han quemado en gran parte la lechuga, la rúcula y ni hablar del repollo que no se puede creer el estado que tiene, también la lechuga mantecosa, la acelga se está desvaneciendo en el suelo", describió."El calor hace su parte desde arriba con el sol y desde abajo, lo hace la humedad; en el medio queda un caldo de cultivo con una condensación de humedades y calores que es detonante para el cogollo y la absorción de oxígeno, eso hace que la producción caiga totalmente", señaló a Elonce TV.El productor dijo que la misma situación se repite hacia el interior de la provincia: "Todas estas inclemencias climáticas hacen que uno de un pasito para atrás, y venimos desde hace tiempo dando pasos para atrás, no nos quedan ganas de seguir empujando", confió el dirigente.Si bien aclaró que "algo de lechuga se pudo rescatar porque estaba bajo la media sombra", afirmó que "es muy grande la pérdida".En esa línea, adelantó que varios del rubro "están empezando otros caminos porque no se puede seguir apostando a algo que hoy lo tenis y mañana por el clima se te desapareció". Por eso han empezado "a abrir calles a ver si podemos vender algunos lotes para comprar en otro lugar y ver de hace otro tipo de producción"."Se han dado muchas ayudas" reconoció Bevilacqua después, pero consideró que "no han alcanzado"; en tanto se hace necesario "planificar una horticultura a largo plazo"."No tenemos seguro de riesgo, no tenemos la ayuda que tienen otros sectores, compramos los insumos a valor dólar y vendemos la producción a valor peso. Estamos con el 95 por ciento a expensas de las grandes inclemencias, entonces cómo seguir apostando", se preguntó finalmente.