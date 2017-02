Vecinos denunciaron que dos niños de 8 años estaban solos en su casa

Policiales Siete niños estaban en la calle a la madrugada y sus madres habrían ido a bailar

Otra vez la irresponsabilidad

Denunciado por los vecinos

El pasado sábado por la noche, siete niños fueron rescatados por la policía, ya que estaban en la calle a la madrugada y sus madres se habían ido a bailar. Según dio cuenta, Elonce.com, el personal policial trasladó al Copnaf a siete niños de entre 3 y 13 años que a las 2 de la madrugada, estaban en la calle sin un mayor en Paraná. Según dijeron sus madres se habrían ido a bailar.Pero un caso similar se registró en la noche del lunes feriado de carnaval, y también sucedió en la capital entrerriana. Esta vez, una joven madre dejó a dos niños de 8 años solos en su casa, al cuidado de una hermana de 17, que también salió y los menores quedaron desamparados.Según contó la comisario Faggiano, responsable de la División Minoridad, abordó la problemática de lo que consideró situaciones generadas por "padres que no saben serlo", dijo aEste hecho ocurrió en calle Espeleta, en jurisdicción de la Comisaría Octava. El hecho fue alertado por vecinos."Dos criaturas de 8 años quedaron solas, porque su madre se fue a andar de novio. Dejó a su hermana de 17 a cargo, pero esta chica también salió. Son situaciones que lamentablemente se dan bastante seguido", indicó la funcionaria policial."Nosotros nos enteramos por parte de los vecinos, porque les indigna estas situaciones. Y habrá muchísimas más de las que no nos enteramos", puntualizó."Los padres, por ahí se olvidan de ser padres, o no saben cómo serlo, y dejaron a cargo de una nena de 13 años, 6 criaturas mucho más chicas que ella, y tomó la posta de cuidar de sus hermanos, porque su mamá se había ido a bailar. Esto nos tiene que llamar la atención para que podamos trabajar sobre estas situaciones", consideró al funcionaria policial al hablar de la situación.