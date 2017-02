Una mujer denunció que dos personas quisieron comprarle el pelo a su hija

En Paraná también

Una niña fue abordada en Santa Elena por mujeres de origen paraguayo que querían comprar su pelo y que circulaban en una camioneta blanca.La nena "se encontraba sentada en la vereda de la casa de un amigo", y desde "una camioneta blanca con vidrios polarizados" se le acercaron "dos mujeres y le insisten en cortarle el pelo", relató la mamá.La menor se negó y cuando su amigo salió del interior de la casa, las mujeres se retiraron. Minutos más tarde, los padres de la niña hallaron la camioneta y a los ocupantes "cenando en un lugar público", por lo que decidieron llamar a la Policía y alertarlos de lo ocurrido.Si bien no llegó a formalizar una denuncia, la mujer hizo la exposición correspondiente en la Comisaría de Santa Elena y de acuerdo a la información brindada por la Policía, "las personas fueron trasladadas a la Comisaría para identificarlas, pero quedaron en libertad porque no se consumó el delito y no tenían antecedentes"."Ellos quisieron comprarle el cabello porque luego lo venden en peluquerías, se dedican a eso. No fue algo a la fuerza, ni la menor fue forzada", manifestó la Policía. "Los identificamos y terminó ahí la situación".Al mismo tiempo, desde la Comisaría aseveraron que estas personas "suele pasar por las comisarías o por la Jefatura de La Paz para informar que están dando vueltas, proponiendo comprar pelo".En noviembre pasado, en la Comisaría Quinta de Paraná una familia del Barrio Mosconi había radicado una denuncia por el robo del cabello a su pequeña hija de siete años.El hecho había atemorizado a la zona, ya que a la niña le cortaron el cabello de sorpresa mientras iba hacia el kiosco y le pusieron 300 pesos en el bolsillo. Inmediatamente después, estas personas se dieron a la fuga.