Berón: "Antes las mujeres disimulaban la violencia y hoy hacen la denuncian"

Alejandra Berón atiende aen una oficina cuadrada de techos altísimos, baldosas viejas y paredes rojo oscuro. Es el despacho de la Subjefatura de la Departamental Paraná de la Policía de Entre Ríos, ubicado en la casona de calle Gualeguaychú esquina Belgrano. Allí llegó hace un par de días, con un palo de bambú en un frasco con agua, algunos libros y su equipo de mate."Me lo regalaron cuando estaba en el 911 y brotó. Dicen que si crece es sinónimo de buena energía y buen ambiente. Es algo del feng shui", explica, acerca de esa planta rara que está en un mueble abajo del televisor. Al lado, en un estante, se apilan el Reglamento General de la Policía, el nuevo Código Procesal Penal y un libro de legislación sobre violencia de género.Después de estar cuatro años y medio al frente del 911 -división que formó de cero y de la que está orgullosa porque "cambió el paradigma de la seguridad en la ciudad"- Berón fue ascendida. Ahora secunda a Marcos Antoniow al frente de la dependencia más grande de la provincia, con unos 1.500 efectivos y jurisdicción en todo el departamento Paraná.Es una tarde relativamente tranquila y por eso la oficial aceptó traer a su hija de ocho años a conocer la nueva oficina. Después de la entrevista, tendrá que ir a la reconstrucción de un robo calificado en barrio 25 de Mayo.-¿Cómo es un día en la vida de una oficial de Policía con un cargo importante que, además, es mamá?-El despertador suena a las cinco de la mañana. Me levanto, me pongo el uniforme que dejé preparado la noche anterior y me pasan a buscar. La nena queda durmiendo y ahora en vacaciones pasa el día en lo de mis tíos, que son como unos abuelos para ella. Cuando hay clases, la levanto y la llevo a la casa de ellos y de ahí va a la escuela. Soy madre soltera y me organizo con ayuda de la familia y los seres queridos. A veces puedo cortar alrededor de las 14 y vuelvo un rato a casa, estamos juntas, miramos los cuadernos y vuelvo a uniformarme y a trabajar a las 16. Pero muchos días sigo de corrido. Ella me acompaña a la oficina si son tardes tranquilas. Me gusta porque es la manera de que sepa que cuando no estamos juntas es porque estoy trabajando. Vuelvo a casa a la noche y mientras duermo me va llegando información de todo lo que pasa, así que miro el teléfono a cada rato.Alejandra Berón fue la oficial que formó a las 18 mujeres que hoy integran el Grupo de Infantería Adiestrada (GIA), cuerpo especial de elite de la Policía antes conformado solo por hombres. "Fue un curso largo y muy intenso en lo físico, en el que se enseña a sobrellevar casi cualquier tipo de situación. Hubo que sobrevivir tres días en medio del monte con cinco saquitos de té, treinta caramelos, un poco de harina y un poco de aceite. Hay que construir un refugio, conseguir agua, orientarse con una brújula y por las estrellas en plena oscuridad y llegar a un lugar determinado", describe Berón, con relación a este equipo que está entrenado para contener una manifestación sin reprimir o repeler la violencia en la cancha, entre muchas otras tareas. En lo particular, cuenta que mantiene su estado físico con caminata y trote, pero que hizo deporte toda su vida: vóley, softbol, básquet, judo y natación.-¿Le gustan las armas?-En mi caso, las considero una herramienta de trabajo. No soy fanática. Practico cada tanto para cumplir con mi trabajo.-¿Cómo es su vida sin uniforme?-Prácticamente vivo uniformada, pero también me gusta arreglarme, maquillarme, uso tacos, voy a la peluquería. He aparecido de civil en alguna reunión de trabajo y casi no me han reconocido. La mujer cambia mucho con el uniforme, no es como el hombre. El uniforme marca presencia y autoridad. Me gusta estar prolija y siempre con el pelo atado, también por una cuestión de seguridad. El pelo largo suelto en un procedimiento es una debilidad porque te pueden agarrar. Soy muy selectiva para hacer amigos. Los elijo. Pero me junto a comer asado, me gusta a mí estar en la parrilla, y hasta hemos hecho karaoke. Igual, no me gusta hablar de eso porque separo mucho mi vida personal del trabajo.-Es natural que un jefe sea criticado, más si es una mujer y quizás más en una fuerza como la Policía. ¿Le llegan las críticas hacia usted? ¿Le molestan?-Tengo fama de recta y es cierto. Para mí las cosas son blanco o negro. En el 911, además de usar la tecnología para prevenir y combatir el delito, la usamos para el control interno, tanto en tiempo real como posterior. Si ordenaba un operativo, me fijaba después si los móviles habían ido adonde tenían que ir y cuánto tiempo habían estado. Eso sirvió incluso para controlar el gasto de combustible. También controlamos la velocidad y bajó la siniestralidad de los vehículos policiales. Si un móvil iba a 90 kilómetros por hora por la ciudad sin necesidad, le hacia bajar la velocidad porque podía aparecer una criatura y terminar causando una tragedia. También tengo fama de ser muy seria y es así. No vengo a chacotear al trabajo. No soy perfecta, tengo defectos como todo el mundo y cometo errores, de los que me hago cargo y pido disculpas. Tomo las críticas como algo natural.Como contrapartida, me resultan muy gratificantes los mensajes de apoyo que recibo siempre, especialmente ahora con esta designación, de gente de afuera de la institución, de vecinos que me alientan y me agradecen.Berón no aconseja tener armas en la casa para protección, debido a que ocurren muchos accidentes, pero sí extremar medidas. "No hay que confiarse. Quien puede poner rejas, que las ponga. También alarma y cámaras", recomienda.Más allá de estas medidas, la oficial considera "fundamental" el contacto, el compromiso y la solidaridad entre vecinos. "Quien se va de viaje el fin de semana, debe avisar a sus vecinos para que queden atentos. Hay que intercambiar teléfonos, estar comunicados y avisar al 911 si alguno ve algo raro", indica.-¿Cómo se informa?-Recibo los diarios a la mañana, tengo permanentemente abiertas las páginas digitales locales y también la televisión prendida en la oficina. En el auto escucho la radio.-¿Qué le gusta en televisión?-Miro noticieros, programas políticos y la serie CSI cuando la engancho a la noche tarde. Con mi hija miramos Animal Planet.-¿Un libro?-Me gusta leer, aunque no tengo tiempo. Elijo el Martín Fierro, un clásico que me dejó muchas enseñanzas.-¿Un lugar para pasear?-La playa. Arena, sol, tranquilidad y el ruido del mar.-¿A qué figura de la historia admira?-José de San Martín.-¿Un político contemporáneo?-Raúl Alfonsín en la vuelta de la democracia.-¿De qué cuadro es?-Me gusta el fútbol, no soy fanática, pero hincho por Boca.-¿Un referente?-Juan Pablo II-¿Un sueño?-Que mi hija sea feliz y libre para elegir lo que quiera ser.