El transporte escolar aumentará este año hasta un 25% en Paraná

Inconvenientes

Para este año, los transportistas escolares de la ciudad de Paraná acordaron aplicar un incremento de entre el 20% y el 25%, dependiendo de los recorridos y las distancias. En consecuencia, un viaje completo (ida y vuelta) costará entre $1.500 y $1.600; en tanto que un solo traslado (ida o vuelta) supondrá un monto de $1.100 al mes.En diálogo conel presidente de Transportistas Escolares Asociados (Tresa), Abelardo Giordano, indicó que acordaron estos costos "basándonos en los aumentos que venimos teniendo no sólo en el precio del combustible sino también en todo lo atinente al mantenimiento de las unidades".Giordano apuntó que la semana pasada se reunieron los transportistas que integran Tresa para consensuar el aumento de este año "siendo respetuosos de los costos que venimos absorbiendo en combustible, seguro especial para el automotor, renovación anual de las licencias de para conducir, más el desgaste de las unidades y su mantenimiento", detalló.Actualmente, en la ciudad de Paraná hay 90 transportistas habilitados. "Hace tiempo estamos solicitando a la comuna la nómina completa de los servicios que están autorizados, pero no podemos lograr dar con ella", lamentó el entrevistado.Consultado acerca del parque automotor de los transportistas escolares de la ciudad, Giordano aseguró que el de Paraná "es el más moderno del país", a instancias de que la ordenanza vigente establece que las unidades que circulan cumpliendo este servicio no pueden tener una antigüedad que supere los 10 años."Esta es la ciudad con mayor exigencia en ese sentido, ya que Santa Fe permite modelos con 18 años y en Buenos Aires se habilitan vehículos con hasta 22 años de antigüedad", comparó.Al respecto, indicó que los transportistas locales consideran que debería considerarse ese aspecto, "debido a que está siendo muy complicado poder renovar las unidades, que cuestan entre 500.000 y 800.000 pesos las cero kilómetro y la mayoría las renueva mediante ni plan de ahorro y se está dificultando", admitió.Indagado acerca de las consultas y reservas, el presiente de Tresa admitió que en otros momento para esta altura del año ya tenían cerradas las reservas y los recorridos."Hay una crisis que se está notando y en esto coincidimos todos los que trabajamos en el rubro; hay muchas reservas que aún están pendientes, porque los padres analizan costos, aunque para muchos es una necesidad y no es un lujo poder enviar a su hijo a la escuela en un transporte", consideró.El estacionamiento frente a los establecimientos educativos sigue siendo uno de los principales reclamos que quienes llevan adelante la tarea de transportista escolar."Desgraciadamente tenemos problemas con los espacios para estacionar en todas las escuelas de la ciudad, nos detenemos por 15 minutos y si no están presentes los inspectores municipales todo se vuelve muy complicado", explicó Abelardo Giordano.En este sentido, cuestionó duramente la implementación de los carriles exclusivos en arterias de circulación fluida. "Hace tiempo le solicitamos una audiencia al secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad (Rubén Amaya) pero no nos responde al pedido", cuestionó.El motivo de la entrevista radica en manifestar su oposición a este tipo de carriles. "Consideramos que no deben haber carriles exclusivos para nadie, a nosotros nos dificulta mucho la detención para el descenso de los niños; detenerse en calles España o Gualeguaychú es un problema, que hasta pone en riesgo a los chicos que trasladamos; queremos circular libremente", sentenció.Dato:90 Son los transportistas escolares habilitados oficialmente por la Municipalidad de Paraná.