Vecinos "sorprendidos" por el secuestro de drogas de Policía Federal

Policiales Policía Federal secuestró gran cantidad de droga en Paraná

Este sábado, en calle Victoria, se incautaron "ladrillos" de estupefacientes con un peso aproximado de entre 800 a 1000 kilos, en un cargamento que partió desde Misiones y que iba con destino a Córdoba.Los consultados por, mostraron su "asombro" por la cantidad de droga incautada.- "Estaba haciendo las compras y de curioso, al ver esto, me acerqué. Es muy llamativo".- "Estoy asombrado. Gracias a Dios que por lo menos se ha podido obtener este resultado, pero es lamentable que esta situación esté llegando a Paraná. Me llevo una foto para ver mejor el procedimiento".- "Estoy sorprendido. Por suerte se le está dando una gran batalla al narcotráfico. Salí a caminar y me encontré con esto. Muy bien por la policía, porque está limpiando la ciudad.- "Nunca había visto esto. Vengo de viaje de Misiones, pasé por acá y me sorprendí por este operativo".